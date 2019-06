Labdarúgás

Magyar-walesi - Győzelmével megerősítette első helyét a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég walesi csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján, így megőrizte első helyét a csoportjában. 2019.06.12 07:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kiegyenlített küzdelmet hozó találkozót ismét az a Pátkai Máté döntötte el, aki márciusban a horvátok ellen is a győztes gólt szerezte: ezúttal a 80. percben lőtt a kapuba.



A magyaroknak négy mérkőzés után kilenc pontjuk van, hárommal előzik meg a második szlovákokat és a harmadik, világbajnoki ezüstérmes horvátokat, illetve hattal a legutóbbi Eb-n elődöntős walesieket, de minden riválisuknál egy meccsel többet játszottak.



Az Eb-selejtezők szeptemberben folytatódnak, a magyarok 9-én a szlovákokat fogadják.



Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával a magyar válogatott továbbra is százszázalékos hazai pályán.



Eb-selejtező, E csoport, 4. játéknap:

Magyarország-Wales 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 18 ezer néző, v: Matej Jug (szlovén)

gólszerző: Pátkai (80.)

sárga lap: Pátkai (39.), Nagy Á. (49.), Korhut (90.), illetve Gunter (2.), J. Lawrence (82.), Davies (87.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Pátkai Máté - Dzsudzsák Balázs (Kleinheisler László, 70.), Szoboszlai Dominik (Bese Barnabás, 83.), Holender Filip (Varga Roland, 59.) - Szalai Ádám



Wales: Wayne Hennessey - Chris Gunter, Ashley Williams, James Lawrence, Ben Davies - Joe Allen, Ethan Ampadu (Matthew Smith, 58.) - Tom Lawrence (Sam Vokes, 79.), David Brooks (Harry Wilson, 73.), Daniel James - Gareth Bale



II. félidő: 80. perc: Szalai kapott jó felívelést a walesi tizenhatoson belül, mellel átvette a labdát, s megpróbált lefordulni a védőjéről. A walesi játékos elpiszkálta a labdát Szalai elől, Pátkai azonban lecsapott rá, és 10 méterről a kapuba bombázta (1-0).



A mérkőzés kezdetére szinte teljesen megtelt a Groupama Aréna lelátóinak elfoglalható része, az európai szövetség (UEFA) büntetése miatt ugyanis egy 3000 férőhelyes szektort le kellett zárni. A hazai közönség az első perctől kezdve lelkesen buzdította a magyarokat, akik intenzíven, nagy iramban kezdtek. A magyar válogatott kispadjára eltiltás miatt nem ülhetett le Marco Rossi szövetségi kapitány, akit Cosimo Inguscio helyettesített.

MTI/Illyés Tibor

Szoboszlai egymás után két szögletet is elvégezhetett, de aztán a walesiek megtartották a labdát, irányítani próbálták a játékot, s az első védést is Gulácsinak kellett bemutatnia a 10. percben. Ezután két nagy magyar helyzetet láthatott a közönség, előbb Szoboszlai fejese ment el kicsivel a bal kapufa mellett, majd Szalai középre gurított labdájáról csak centikkel maradt le a becsúszó Holender.



A 25. percben Gulácsinak kellett ismét védenie egy nem túl erős walesi lövésnél, két perccel később Pátkai próbált ollózva gólt szerezni az ellenfél ötösének sarkáról, de nem találta el a labdát.



Az első félidő végén Dzsudzsák bal oldali, megpattanó beadása után alakult ki veszély a walesi kapunál, de Hennessey kapus rávetődött a pattogó labdára.



Fordulás után tíz percnek kellett eltelnie az első nagy helyzetig, akkor Szoboszlai tüzelt 15 méterről alig a keresztléc fölé. A 60. percben Bale hibázott ziccerben, amikor a kapuval szemben, nyolc méterről Gulácsi kezébe pörgette a jobbról bepasszolt labdát.



A következő negyedóra szinte eseménytelenül telt, majd a csereként beállt Kleinheisler lendületesebbé tette a magyarok játékát, 18 méteres lövése pedig hosszú idő után ismét próbára tette Hennessey-t, aki bravúrral hárított.



A 80. percben Pátkai gyorsan és jól reagált egy lecsorgó labdára, góljával a magyarok megszerezték a vezetést, így a walesieknek az egyenlítésért kellett küzdeniük a hajrában. A vendégek az utolsó pillanatig harcoltak a gólért, teljesen beszorították a magyarokat, de nem sikerült betalálniuk.



Az eltiltott Marco Rossit helyettesítő Cosimo Inguscio a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, tudták jól, hogy nem lesz könnyű ez az összecsapás.



"Mindazonáltal alaposan felkészültünk, kielemeztük a rivális erősségeit, tudtuk, hogy minőségi játékosokkal, jó fizikumú és állóképességű futballistákkal állunk majd szemben. Azt is tudtuk, hol tudnak gondot okozni nekünk, s néha nehéz pillanatokat is éltünk át. Voltak időszakok, amikor nagy volt a nyomás a kapunkon, de a játékosaink végig kitartottak, maximálisan kiérdemelték a győzelmet" - nyilatkozott az olasz szakember.



Kiemelte, amikor hiányzik a vezetőedző, a kispadon lévőknek nincs könnyű dolguk, de sikerült megoldaniuk a helyzetet. Elárulta, a meccs előtti napokban nagy figyelmet fordítottak arra, hogy felkészüljenek Rossi hiányára, többféle forgatókönyvre, eshetőségre számítottak, így tudták, mikor hogyan reagáljanak.



"Az első félidőben nem nyújtottunk megfelelő teljesítményt, a második játékrészben sokkal jobbak voltunk. Ekkor szerintem mienk volt a veszélyesebb csapat" - értékelt Ryan Giggs, a walesiek szövetségi kapitánya.



"A szünet előtt túl sok szabadrúgást ajándékoztunk az ellenfélnek, bár tudtuk, hogy a magyarok jók pontrúgásban, s így állandó nyomás alatt tartottak bennünket. Ezen a szinten ki kell használni a helyzeteket, különben az történik, ami történt."

Giggs hozzátette: bár korábban éppen a jó védekezés volt Wales erőssége, a mostani és az előző meccsen könnyű gólokat kaptak, s így nem lehet mérkőzéseket nyerni.