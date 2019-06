Labdarúgás

Azeri-magyar - Optimista és pozitív a meccs előtt az azeri kapitány

Optimistán és pozitív hangulatban várja az azeri labdarúgó-válogatott horvát szövetségi kapitánya, Nikola Jurcevic a magyar csapat ellen szombat este Bakuban sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést.

Az 52 éves szakember pénteken, az összecsapásnak otthont adó stadionban megtartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a csapat zöme az elmúlt három hetet együtt töltötte, az előzetesen eltervezett munkát elvégezte, és készen áll a "nagyon fontos" találkozóra.



"Szerencsére nincs sérült játékosunk, és bár tudjuk, hogy kedden a szlovákok ellen is játszunk egy meccset, most csak a szombat esti ellenfélre koncentrálunk" - jelentette ki Jurcevic. Hozzátette: nagyon jó csapatnak tartja a magyar válogatottat, amelynek játékát az utóbbi időszakban részletesen kielemezték.



Az azeriek szövetségi kapitánya a helyi sajtó érdeklődésére elmondta, a német Bundesligában szereplő magyarokat, így Szalai Ádámot, Willi Orbánt és Gulácsi Pétert kiváló futballistának tartja, de az ellenfél keretéből név szerint emelte ki Dzsudzsák Balázst is.



"Nem fogunk visszaállni a kapunk elé és várni, hogy történjen valami, hanem igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a biztos védekezés és az eredményes támadásvezetés között" - mondta Jurcevic. Kiemelte: a nyitókörben játszott Eb-selejtezőn, a horvátoktól elszenvedett 2-1-es zágrábi vereség alkalmával szereplő futballistái közül nyolc-kilenc szombat este Bakuban is a kezdőtizenegyben lesz majd.



"Nem tartok attól, hogy a játékosok nem tudnak reagálni, ha esetleg a magyarok szerzik az első gólt, mert ha mégis ez történik, akkor mindent megteszünk majd, hogy egyenlítsünk" - jelentette ki a horvát szakember. Hangsúlyozta: számít a hazai közönség támogatására, és terveik szerint "nagyjából húsz százalékkal" támadóbb felfogásban szeretnének játszani, mint tették azt az első fordulóban, Zágrábban.



Az Azerbajdzsán-Magyarország Eb-selejtező szombaton 18 órakor kezdődik Bakuban.