Szurkolás

Azeri-magyar - A helyszínen lehet az utalványokat belépőre váltani

A magyar szövetség (MLSZ) keddi tájékoztatása szerint a találkozó napján 14 órától meccskezdésig lesz lehetőség az utalványok beváltására személyazonosság igazolását követően az azeri fővárosban a Bakcell Aréna jegyértékesítő ablakainál.



Az MLSZ jelezte, a jegyeket szerda éjfélig lehet megvenni a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, valamint a Ticket Express Bálnában és országszerte a TEX több mint 350 partnerirodájában. Az utalványok szurkolói kártya nélkül is megvásárolhatóak, egységesen 500 forintba kerülnek.



A szövetség arra kéri a kiutazó drukkereket, hogy olvassák el a Külügyminisztérium tanácsait az alábbi internetes oldalon: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-azerbajdzsan-magyarorszag-europa-bajnoki-selejtezo-valogatott-labdarugo-merkozesre-utazok-figyelmebe



Külön felhívták a figyelmet arra, hogy tartsák be a Bakcell Aréna rendszabályát, amely a többi között korlátozza a stadionba vihető csomagok méretét, illetve bizonyos tárgyakat sem engednek be a létesítménybe.



A magyar válogatott szombaton - közép-európai idő szerint - 18 órakor lép pályára Bakuban.