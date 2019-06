Autóbalesetben meghalt José Antonio Reyes, a spanyol válogatott 35 éves volt játékosa

Meghalt José Antonio Reyes, 35 éves spanyol labdarúgó, aki pályafutása során játszott többek között a Sevilla, az Arsenal és a Real Madrid csapatában is, valamint 21-szer szerepelt a spanyol labdarúgó-válogatottban.



A hírt a klub Twittere hivatalos üzenetben erősítette meg szombaton. A bejegyzés szerint Reyes közlekedési balesetben veszítette életét szülővárosában, a Sevilla melletti Utrerában.

A spanyol sajtóhírek szerint Reyes két rokonával együtt utazott a járműben, ami szombaton délelőtt 11:40 perc körül letért a Sevillát és Utrerát összekötő országútról, és kigyulladt. A játékos 23 éves unokatestvére, Jonathan Reyes szintén meghalt, míg az autó harmadik utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A futballvilágot megdöbbentett a tragédia híre, amelynek bejelentése óta sorra nyilvánítják ki részvétüket, és emlékeznek meg Reyesről világszerte a labdarúgók és futballkulbok.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI