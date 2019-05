Siker

Fitnesz és testépítő Eb - Tizenhat magyar arany a MOM Sportban

Tizenhat arany-, tizenhét ezüst- és 13 bronzérmet nyertek a magyarok a WBPF nevű szervezet Budapesten, a MOM Sportban megrendezett 10. fitnesz és testépítő Európa-bajnokságán.

A hazai szövetségtől kapott információ szerint a 15 ország részvételével lezajlott kontinensviadalon 56 magyar indult, és a házigazda a csapatversenyt is megnyerte, megelőzve - az 53 sportolóval érkezett - Ukrajnát.



Négy hazai sportoló két-két aranyérmet is begyűjtött: Neufeld Viktória junior és senior fitness, Tézsla Ágnes a senior és lady athletic physique kategóriában is győzni tudott, Oczella Eszter a 170 centi felettiek model physique kategóriájában megnyert elsősége mellett a női modell abszolút bajnoka is lett, míg Szénási Tímea a lady sport physique 30-40 éves és a sport physique 165 centi alatti kategóriában nyert.



A WBPF szervezetet 2009-ben alapították, a világszövetségnek jelenleg 143 tagországa van.