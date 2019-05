Siker

Öttusa vk - Regős Gergely döntős Prágában

2019.05.24

A pénteki selejtezőben három csoportban küzdött a 88 fős mezőny. Az első tíz-tíz hely ért automatikus továbbjutást, további hat versenyző pedig pontszáma alapján került a fináléba.



Regős az A csoportban nyolcadik lett úgy, hogy a kombinált szám előtt még csak 16. volt. A délelőtti vívásban 14 győzelmet aratott és 14 párharcot vesztett el, ezzel ebben 15.-ként végzett, majd a 200 méteres úszásban 2:05.24 perccel a 17. eredményt érte el. A lövészetekkel megszakított 3200 méteres futásban keveset hibázott és a tempója is jó volt, így fokozatosan lépett előre és az ötödik legjobb kombinált eredménnyel, 11:05 perccel magabiztosan került a vasárnapi fináléba.



A B csoportban Bereczki Richárd jó helyzetben volt a lövészetes futás előtt, tizenegyedikként rajtolhatott, de pontatlanul célzott, így a 18. helyen ért a célba, míg ugyanitt az ezúttal gyengébben vívó, de a kombinált számban remekül teljesítő Málits István 20. lett.



A C-ben Fröhlich Tamás a 21. helyen állt az úszás és a vívás után, neki is jól ment a lövészet és a futás, így több ellenfelét megelőzve a 15. helyen fejezte be a selejtezőt.



Szombaton a női, vasárnap a férfi döntőt rendezik, hétfőn pedig a vegyes váltóval zárul az idei negyedik vk-viadal.