Roland Garros - Babos Tímea nem jutott a főtáblára

2019.05.24 16:07 ma.hu

A világranglistán 138. magyar teniszező a montenegrói Danka Kovinic (183.) és az olasz Martina Trevisan (157.) után a WTA-rangsor 140. helyezettjével találkozott a kvalifikációban.



A párizsi viadal honlapja szerint az ellenfél kezdett jobban, kétszer is elvette Babos adogatását, és 31 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban hasonlóan simán alakult a játék, de ezúttal a magyar teniszező volt fölényben, és egyre inkább javuló teljesítménnyel egyenlített.



A döntő felvonásban Babos brékkel kezdett, de utána kétszer is elveszítette saját szervajátékát. Bolsova Zadoinovnak 5:2-nél négy meccslabdája volt, ezeket Babos hárította, de ellenfele a következő játékban, közel két óra után már lezárta a összecsapást.



A magyar játékos tavaly a főtábla nyitófordulójában búcsúzott.



A főtáblára jutáshoz - amelyen magyar részről alanyi jogon csak Fucsovics Márton szerepel - három mérkőzést kellett nyerni. Korábban Stollár Fanny és Balázs Attila is kiesett a selejtezőben.



Eredmény, női selejtező, 3. forduló:

Aliona Bolsova Zadoinov (spanyol)-Babos Tímea 6:2, 2:6, 6:3