Gulácsi: az egész szezonban sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanom

Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar válogatott kapusa szerint az egész szezonban sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtania, és ez lehet a legfőbb oka annak, hogy a Kicker című magazin osztályzatai alapján a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosának választották.



"Ez egy nagy megtiszteltetés és olyan dolog, amire büszke vagyok, de nekem ennél fontosabb az, hogy a kapott gólok számában és a nullás meccsek tekintetében is sikerült az élen végezni. Ezek a csapat jó szereplésének is az okai" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának adott telefoninterjújában Gulácsi, aki 33 mérkőzésen lépett pályára és 2,61 pontos átlaggal zárt az élen.



"A tavalyi szezonhoz képest védekezésben más szintet képviselünk, ez azért megkönnyíti a kapus dolgát, de amikor éppen rám volt szükség, akkor ott voltam. Nagyon jól működött a védelemmel a kommunikáció, így sok meccset hoztunk le hiba nélkül, és csapatként remekül végeztük a dolgunkat. Számomra az volt a legfontosabb, hogy mindvégig stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsak, ez most sikerült" - folytatta a kapus, aki csak 29 gólt kapott a Bundesligában, és 16 mérkőzésen maradt érintetlen a hálója.



A válogatott hálóőrre még egy tétmérkőzés vár bajnoki bronzérmes klubcsapata színeiben a mostani szezonban: jövő szombaton a Német Kupa döntőjében a bajnok Bayern Münchennel találkoznak: "Így, hogy a harmadik helyünket, és a Bajnokok Ligája-szereplést három fordulóval a vége előtt már bebiztosítottuk, jó ideje mindenki a kupadöntőre koncentrál. Óriási lehetőség, hogy megkoronázzuk a szezonunkat. Fiatal, sikeréhes csapat vagyunk, ráadásul ez az első esélyünk arra, hogy valami nagy trófeát nyerjünk. Két hete egy rendkívül szoros meccsen gól nélküli döntetlent játszottunk a Bayernnel, bízom benne, hogy Berlinben sikerül győznünk."



A 29 éves futballista elmondta, nagyon jól érzi magát Lipcsében, hosszú távú szerződése van, ő és a csapat is folyamatosan fejlődik, ráadásul a következő idényben a legrangosabb európai kupasorozatban indulhatnak, így egy váltásra vonatkozó esetleges ajánlaton is csak akkor gondolkodna el, ha legalább ilyen erőt képviselő egyesülettől érkezne.



Gulácsi beszélt a magyar válogatott soron következő két Európa-bajnoki selejtezőjéről is. Kijelentette, a továbbjutás szempontjából "extrém fontos" két találkozó következik, ráadásul előbb a csoport papíron leggyengébbjéhez, az azeriekhez látogatnak. Ha Azerbajdzsánban sikerül nyerni, "akkor, ahogyan a horvátok legyőzésekor, a közönséggel a hátunk mögött, hazai pályán a walesiek ellen is képesek lehetünk a sikerre."



A magyarok június 8-án lépnek pályára Bakuban, három nappal később pedig a Groupama Arénában játszanak.