Budapesten tart előadást a Mount Everest első téli megmászója

Budapesten tart előadást május 28-án Krzysztof Wielicki lengyel alpinista, aki elsőként mászta meg másodmagával a Mount Everestet a téli szezonban. 2019.05.18

A világklasszis sportoló előadását a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban hallgathatja meg a közönség, a Himalája Koronája Szimpózium részeként - tájékoztatta a programot szervező Kalifa Kft. az MTI-t.



Wielicki volt az első, akinek honfitársával, Leszek Cichy-vel sikerült télen megmászni a világ legmagasabb csúcsát, a 8848 méteres Mount Everestet 1980-ban. Megmászta továbbá mind a 14 nyolcezrest, és az Everest mellett a Kancsendzönga (8586 méter), valamint a Lhoce (8516 méteres) csúcsát is elsőként érte el télen. Több nyolcezer méter feletti csúcsot is új útvonalon, valamint egyedül hódított meg.



A 69 éves lengyel hegymászó a mai napig aktív, ő vezette a legutóbbi két lengyel téli K2-expedíciót is. A 8611 méteres K2 az utolsó nyolcezres, amelynek csúcsára a téli szezonban még senki sem tudott feljutni, sőt, több nemzetközileg nagyra becsült hegymászó is lehetetlennek nevezte a küldetést.



A téli mászás a nyolcezer méter feletti hegycsúcsok világában külön műfajnak számít, hiszen az időjárási körülmények ilyenkor még kedvezőtlenebbek. A sikeres csúcsmászás esélye ezzel arányosan jóval csekélyebb, a kockázat viszont jelentősen nagyobb.



Különleges sportpályafutásáért Reinhold Messner mellett 2018-ban Krzysztof Wielicki kapta meg a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője-díjat, amelyet 1987-es alapítása óta első alkalommal ítéltek oda hegymászóknak.



A lengyel hegymászó fellépését megelőzi az egyik legismertebb himalájai expedíciós szakértő, Eberhard Jurgalski előadása.



A program előtti közönségtalálkozón személyesen is lehet beszélgetni az előadókkal vagy Varga Csaba, Lengyel Ferenc és Héjja Bálint mászókkal, akik a rendezvényt megelőző tájékoztatón jelentik be idei céljaikat.