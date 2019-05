Sport

Magyar pályázat a 2022-es műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság rendezésére

hirdetés

A MOKSZ honlapjának szerdai beszámolója szerint az elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezés kapcsán szükséges intézkedésekről.



"A műkorcsolya és a jégtánc a legnézettebb sportágak egyike, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség égisze alatt működő szakágak közül pedig a legnézettebb - jelentette ki Schulek Csaba, a MOKSZ ügyvezető igazgatója. - Feltett szándékunk, hogy tovább népszerűsítsük a szakágat hazánkban, és nem titkolt célunk, hogy a mostanság egyre jobb eredményeket elérő fiatal tehetségeink számára lehetőséget biztosítsunk, hiszen akkor akár már közülük is jégre léphetnek néhányan a hazai közönség előtt".



A sportvezető kifejtette, hogy 2022-ben Magyarország Szlovákiával közösen rendezi a férfi kézilabda Európa-bajnokságot, a MOKSZ sikeres pályázata esetén az akkorra elkészülő népligeti sportkomplexum lehetne a műkorcsolya- és jégtánc-vb helyszíne is.



Amióta minden számot egy helyszínen rendeznek, azóta Magyarország egyszer, 1988-ban adott otthont az eseménynek. A sportág legutóbbi hazai rendezésű felnőtt világeseménye a 2014-es, szintén budapesti Európa-bajnokság volt.