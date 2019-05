Programajánló

Augusztus 31-én rendezik meg a budapesti utcalimpiát

A szervezők csütörtöki tájékoztatása szerint az elmúlt három évben hatalmas népszerűségnek örvendett a BUG, 2018-ban az egyéni és csapat-regisztrációk is olyan gyorsan beteltek, plusz helyeket kellett felszabadítani.



Az idei utcalimpián a szervezők újabb rekorddöntésre számítanak: több ezer amatőr, félprofi és profi sportoló élheti át a közösségi mozgás örömét. A Budapest Urban Games egy nap leforgása alatt a tervek szerint négy helyszínen ötféle sportágba enged betekintést. A Klauzál téren ezúttal is lesz grundfoci és streetball, valamint a Citadellánál futás, illetve nem maradhat el a Duna átúszása sem.



A szervezők kiemelték: az esemény idén is mindenki számára ingyenes, a részvétel azonban regisztrációhoz kötött.