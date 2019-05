Tragédia

A ringben halt meg a népszerű mexikói pankrátor

Az 51 éves Caesar Barron, művésznevén Silver King szombaton este Londonban lépett ringbe a Greatest Show című rendezvényen, amikor váratlanul összeesett. Mexikói sajtóértesülések szerint szívinfarktust kaphatott.



A közönség eleinte azt hitte, ez is csak a show része.



"Mintha megrendezett lett volna az egész. A pankrációban normális is az ilyesmi" - emlékezett vissza a tragédia pillanatára egy férfi, aki a lelátóról figyelte az eseményeket.



Silver King viszont másodpercekkel később is a padlón feküdt, a bíró és egy másik sportoló kezdte meg az újraélesztését. Közben riasztották a mentőket, akik öt perccel később ki is érkeztek a helyszínre.



A show eleinte csak félbeszakadt, majd a hangosbemondón kérték meg a nézőket, hogy távozzanak.



Silver King igencsak népszerű volt, sztárként ünnepelték hazájában, Mexikóban.



"Úgy távozott, ahogy szeretett volna: harcolás közben!" - írta egyik riválisa, El Hijo del Santo, vagyis Jorge Rodriguez a Twitteren.