Sport

Visszavonul a friss német röplabdabajnok Sándor Renáta

A 28 éves sportoló, aki szombat este pályafutása során először megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal - a döntőben a Szakmáry Grétát foglalkoztató, címvédő Schwerint győzték le 3-2-es összesítéssel -, döntéséről vasárnap tájékoztatta az MTI-t.



"Mentálisan és fizikálisan is elfáradtam" - mondta első számú okként Sándor Renáta. "A testem már nem a régi, és nem érzek annyi örömöt a röplabdában, mint pár évvel ezelőtt, csak a pénzért pedig nem szeretném folytatni, mert számomra soha nem az volt az igazán fontos."



A hét éve külföldön játszó röplabdázó hozzátette: nyáron még a válogatott rendelkezésére áll, így ott lesz az együttessel a május 25-én rajtoló Európa-ligában, valamint az augusztus 23-án kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is.



"Legjobb tudásom szerint igyekszem majd segíteni a nemzeti csapatot. Úgy gondolom, nem lehet annál szebb lezárása a karrieremnek, mint egy hazai Eb-n, magyar közönség előtt elbúcsúzni" - fogalmazott Sándor Renáta, akinek már csak a bajnoki cím hiányzott németországi éremkollekciójából.



A 83-szoros válogatott játékos Jászberényből induló karrierje során a BSE-vel és a Vasassal összesen négy magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-elsőséget ünnepelhetett. Az osztrák SVS Post Schwechat tagjaként 2012 és 2014 között két-két osztrák bajnokságot és Osztrák Kupát nyert, az elmúlt öt idényben pedig Stuttgartban röplabdázott. A német együttessel a mostani bajnoki címe mellett kétszer Német Kupát (2015, 2017), egyszer német szuperkupát (2016) nyert, és egymás után négyszer bajnoki ezüstérmet szerzett. A most zárult idényben a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott együttesével.



Magyarországon négyszer (2009, 2010, 2013, 2015) választották meg az év legjobb női játékosának. A válogatottal ott volt a 2015-ös Európa-bajnokságon, s ugyanabban az évben Európa-ligát nyert a nemzeti csapattal. Tavaly utóbbi sorozatban ezüstérmesként zárt.