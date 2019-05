Sport

Kína rendezheti a 2025-ös Világjátékokat

A kínai város a négyévente sorra kerülő multisportesemény házigazdáinak a sorában az egyesült államokbeli Birminghamet követi majd, amely 2021-ben több mint 30 sportágban mintegy 100 ország 3600 sportolóját látja vendégül.



Az ausztráliai Gold Coaston megrendezett IWGA közgyűlésen - a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tájékoztatása szerint - a határozatot követően megállapodást írt alá a játékok lebonyolításáról Luo Csiang, Szecsuan tartomány fővárosának polgármestere és José Perurena, a tekintélyes sportszervezet elnöke. A spanyol sportvezető az egyik legdinamikusabban fejlődő és előre tekintő kínai városnak nevezte Csengtut.



"Erre az eseményre nem pályáztunk, de a Nemzeti Versenysport Szövetség stratégiájában benne van, hogy Magyarország is rendezzen majd Világjátékokat" - reagált a hírre a NVESZ elnöke. Mészáros János hozzátette: addig is az a cél, hogy a hazai sportolók minél jobban teljesítsenek a négyévenkénti megmérettetésen.



Wroclawban, 2017-ben hat arany-, négy ezüst- és négy bronzéremmel az olimpiai programban nem szereplő sportágak eseményének 36 éves történetében a legeredményesebb szereplésüket produkálták a magyarok, akiktől az NVESZ vezetése azt reméli, hogy Birminghamben még ezt is képesek lesznek felülmúlni.