Iker Casillas szerencséje, hogy edzésen lett rosszul

Klubja, a Porto orvosa szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy a labdarúgócsapat spanyol kapusa, Iker Casillas az edzésen kapott szívrohamot szerdán.



Nelson Puga azt mondta: az edzőközpontban azonnal érkezett a segítség, rögtön ellátták a 37 éves játékost. "Szerencsére hamar megvolt a diagnózis, és a folytatásban is minden rendben ment" - fogalmazott a szakember.



Casillas a portói kórházban szívkatéterezésen esett át, majd egy úgynevezett sztentet ültettek be a szervezetébe. Puga szerint nem lesz következménye a történteknek, de még korai a kapus sportolói pályafutásának folytatásáról találgatni.



"Most jól van, az állapota stabil. Visszatért a rá oly jellemző humora, nyugodt, vele vannak a családtagjai" - jelentette ki az orvos, hozzátéve, hogy a futballista legalább szombatig a kórházban marad.



Casillas a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, karrierje nagy részét a királyi gárdában töltötte: 1999 és 2015 között 725 mérkőzésen lépett pályára, öt bajnoki cím és három Bajnokok Ligája-diadal részese volt. Ezen kívül a spanyol Szuperkupát négyszer, a Király Kupát és az európai szuperkupát kétszer-kétszer hódította el. Nála többször csak Raúl öltötte magára a Real mezét, szám szerint 741-szer. A hálóőr 2015 nyarán igazolt a Portóhoz, amellyel tavaly bajnok volt. A spanyol válogatottban 167-szer lépett pályára, 2008-ban és 2012-ben Európa-, 2010-ben pedig világbajnokságot nyert a nemzeti együttessel.

