Labdarúgás

Ismét Szoboszlai Dominik lett a Salzburg legjobbja

Március után áprilisban is Szoboszlai Dominikot választották a szurkolók a legjobb játékosnak a Red Bull Salzburg labdarúgócsapatánál. 2019.05.02 17:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az osztrák klub honlapjának csütörtöki beszámolója alapján a 18 éves magyar középpályás nagy fölénnyel, a szavazatok 69 százalékát begyűjtve diadalmaskodott, ezzel új rekordot állított be, mert korábban soha senki nem nyert ekkora különbséggel a voksoláson.



Szoboszlai, aki márciusban mutatkozott be az európai kupaporondon, valamint a magyar válogatottban is, áprilisban öt mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken egy gólt szerzett.



Szerdán az Osztrák Kupa döntőjében - melyet 2-0-ra nyert meg a Salzburg a Rapid Wien ellen - a 72. percben, csereként lépett pályára.