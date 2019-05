Hajrá!

Jégkorong divízió I/A-vb - Teljes erővel buzdítja a válogatottat a magyar szurkolótábor

A magyar vezérszurkoló szerint ahogy eddig, úgy a továbbiakban is teljes erővel buzdítja a tábor a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon szereplő válogatottat. 2019.05.02

"Olyanok vagyunk, mint a csapat, kisebb-nagyobb sérülésekkel küszködünk mi is, a hang pont ilyen" - fejtette ki rekedten az MTI-nek nyilatkozva Nagy Tamás, vagy ahogy a szurkolók között hívják: Bárd. - "Ezen át kell lépni, ha fáj, ha rossz, majd elmúlik a vb után. A játékosoknak is sok minden fáj, nekünk szurkolni kell."



Elárulta, a drukkerek szórakozni, kikapcsolódni járnak a válogatott meccseire.



"Mindenki azért jön ide, hogy jól érezze magát. Mi rendkívül hálásak vagyunk a csapatnak azért, hogy kiteszi a szívét a pályára" - fejtette ki a dunaújvárosi drukker, aki gyerekkora óta követi és szereti a sportágat, a válogatottat pedig kilenc-tíz éve, vezérszurkolóként öt-hat éve követi. - "Eredménytől függetlenül, ha azt látjuk, hogy kaparnak a jégen, mi bármikor mögöttük vagyunk, támogatjuk őket. Ez a titok, emiatt mindenki jól érzi magát és mindenki boldog. Ez egy nagy vakáció."



Ezt megtapasztalhatták azok is, akik ott voltak a litvánok csütörtöki 4-1-es legyőzése után a Barisz Arénával szemközti szurkolói zónában. A magyar válogatott is kilátogatott ide, a több száz szurkoló pedig "ria, ria, Hungária!" kiáltásokkal fogadta a csapatot.



"Végre nyertünk, megérkezett a csapat a világbajnokságra" - emelte ki a legfontosabbat Vas János, aki megköszönte a közönség támogatását. - "Jó volt, hogy jöttek a gólok, megvan a három pont, van még két meccs, úgyhogy megyünk előre."



Vay Ádámtól a szurkolók két kapott gól nélküli meccset kértek, majd éltetni kezdték a hálóőrt, akárcsak később - a fehéroroszok ellen betaláló - Galló Vilmost.



A litvánok ellen gólt szerző Sofron István pedig "puha vagy, Sofi" felkiáltásokat kapott annak tréfás elismeréseként, hogy ez volt a századik pontja nemzeti színekben.



A drukkerek "ti vagytok a legnagyobbak hejj, hejj" rigmussal köszöntek el kedvenceiktől.



Nagy Tamás kitért rá: bár a jégkorong agresszív, gyors sportág, amiben a pályán levezetik a feszültséget a játékosok, a szurkolói zónában azonban együtt mulatnak a különböző válogatottak drukkerei.



"Nemzetközi tradíció, valamiért így alakult, hogy jégpálya mellett feszültség - noha találkoztam már vele - nagyon-nagyon ritkán van" - mondta. - "A világbajnokságon fesztiválhangulat van, amint vége egy mérkőzésnek, az emberek elfelejtik az ott történt nézeteltéréseket. Bárkivel játszunk, a körfolyosón és a szurkolói faluban már mindenki mindenkinek a barátja."



Mint kitért rá, ez jégkorongspecifikus jelenség, s ezért különleges a hokiválogatott szurkolótábora, s az azt körülvevő atmoszféra.



"Mi, jégkorongszurkolók imádjuk egymást, ugyanazért a sportágért rajongunk. A meccs alatt megvan az egymás közötti rivalizálás, utána viszont nincsen."



A vezérszurkoló elmondta: győzelmet vár pénteken Szlovénia ellen. Kiemelte: több jó csapat szerepel a világbajnokságon, van esély körbeverésre is.

"Úgy kell beleállni minden mérkőzésbe, hogy azt kell behúzni, minden más úgyis a többi eredménytől függ. A tábor a csapat mögött lesz és teljes erővel fog buzdítani" - ígérte meg.



A magyar válogatott pénteken hazai idő szerint 15.30-kor mérkőzik a szlovén együttessel, majd a szombati pihenőnapját követően a házigazda kazahok ellen zárja a vb-t vasárnap, ugyancsak 15.30-tól. A vb első két helyezettje játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.