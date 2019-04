Vízilabda

Felfüggesztették Varga Dénes játékjogát

Az olimpiai bajnok pólós szombaton az A-Híd OSC Újbuda elleni rangadó utolsó negyedében a víz fölött megütötte Burián Gergelyt. 2019.04.29 16:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottsága felfüggesztette Varga Dénesnek, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitányának játékjogát, aki így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését.



A vlv.hu hétfői beszámolója szerint az olimpiai bajnok szombaton az A-Híd OSC Újbuda elleni rangadó utolsó negyedében a víz fölött megütötte Burián Gergelyt.



"Brutalitás megállapítása miatt rendeltem el fegyelmi eljárást, amely folyamatban van. A Ferencváros együttműködő, viszonylag gyors lefolyású eljárásra lehet számítani, tekintettel arra, hogy magát a tényt sem a Ferencváros, sem pedig játékosa nem vitatja. Borzasztóan sajnálják a történteket, a mérkőzés feszültségére hivatkoznak, ami természetesen nem lehet magyarázat" - idézte a honlap Deák Pétert, a szövetség fegyelmi bizottságának elnökét. Hozzátette, az ügyben várhatóan ezen a héten megszületik a döntés. Ennek részét képezi majd az esetleges eltiltás mértéke, a letöltésbe pedig beszámítják a most szerdai mérkőzést, amelyen semmiképpen nem szerepelhet Varga.



"Mivel egy nagy téttel bíró összecsapás volt, ezért a mérkőzés hevében, indulatosan cselekedtem. Szégyellem azt, ami történt, mert nem a sportághoz és klubomhoz méltó magatartást tanúsítottam" - idézte Varga Dénest a vlv.hu. A játékos hozzátette, elsősorban a fiatal vízilabdázó növendékektől kér elnézést, mert mint mondta, egy konfliktust nem így kell kezelni. "Természetesen vállalom tettemért a következményeket és nagyon sajnálom!" - mondta Varga.



Madaras Norbert, az Ferencváros vízilabda szakosztályának vezetője úgy fogalmazott, mélységesen elítéli Varga Dénes tettét. "A Ferencváros és a magyar vízilabda-válogatott játékosa és csapatkapitánya nem tehet ilyet, ezért a büntetést elfogadjuk és a Magyar Vízilabda Szövetség mellett külön a klub részéről is szankcionálni fogjuk az esetet. A játékos meggondolatlanul és felelőtlenül cselekedett, a klub nevében is elnézést kérünk Burián Gergelytől!" - jelentette ki Madaras.



Az elődöntő az egyik fél hetedik pontjáig tart, de mivel a csapatok itt még magukkal viszik az egymás ellen játszott mérkőzések eredményeit, a zöld-fehérek 6-0-ás előnnyel kezdik az összecsapást, így egy győzelemmel biztosíthatják helyüket a fináléban.