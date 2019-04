Autósport

WTCR - Michelisz második, Tarquini nyert a zárófutamon

Másodikként ért célba Michelisz Norbert, a Hyundai versenyzője a túraautó-világkupa (WTCR) mogyoródi hétvégéjének utolsó, vasárnap késő délután rendezett futamán, amelyet csapattársa, a bajnoki címvédő olasz Gabriele Tarquini nyert meg. 2019.04.28 17:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Czeglédi Zsolt

A harmadik helyen a francia Yann Ehrachler (Lynk&Co) végzett az esős körülmények között lebonyolított és két biztonsági autós szakasszal tarkított, 17 körös versenyen.



A 19 éves Tassi Attila (Honda) a 17. helyről rajtolva a 14. pozícióban fejezte be a futamot, míg Tenke Tamás, a Zengő Motorsport szabadkártyával induló újonca 23. lett.



A rajtnál Michelisz autójának első kerekei látványosan kipörögtek, ezzel a hazai szurkolók kedvence lendületet veszített, így az első kanyarban át kellett adnia a vezető helyet az argentin Esteban Guerrierinek (Honda). Micheliszt rövidesen csapattársa, Tarquini is megelőzte, aztán viszont mindketten el tudtak menni Guerrieri mellett.



A versenytáv felénél, a nyolcadik kör kezdetén Tarquini fél másodperccel vezetett Michelisz előtt, Guerrieri pedig már tisztesebb távolságban, másfél másodperces hátránnyal követte a magyar pilótát a harmadik helyen. Tassi közben a középmezőnyben harcolt, s egy helyet javítva a 16. pozícióban száguldott.



Öt körrel a leintés előtt Tarquini előnye már több mint nyolctized másodperc volt Michelisz előtt, Tassi pedig közben feljött az egy pontot érő 15. pozícióba.



A 12. körben Guerrieri elrontott egy féktávot és a gumifalnak csapta Hondáját, a baleset miatt a versenybíróság beküldte a pályára a biztonsági autót. A harmadik helyet Ehrlacher "örökölte meg", a Safety Car pedig három körrel a vége előtt engedte útjára a mezőnyt. A biztonsági autó egy újabb kicsúszás miatt szinte azonnal ismét a pályára hajtott, így a futam a Safety Car mögött fejeződött be.



A szombati első futamon Michelisz 10., Tassi pedig 15. volt, vasárnap délután utóbbi kiváló versenyzéssel a 17. helyről rajtolva nyolcadikként ért célba, Michelisznek egy ütközés miatt ki kellett állnia. Tassi így mindhárom mogyoródi futamot pontszerzőként fejezte be.



"Egy kicsit csalódott vagyok, bár az autó ma nagyon jó volt. A marokkói idénynyitó és a szombati versenynap után nagy lehetőség volt a pole pozícióból indulni, de sajnos a rajtom nem sikerült a legjobban. Nagyon köszönöm a rengeteg támogatást a szurkolóknak, remélem, hogy jövőre végre nyerni is tudok itt, és még több örömet tudok nekik okozni" - mondta Michelisz.



"Számomra nyilvánvalóan a második verseny volt a hétvége legjobb futama. A körülmények is kedveztek nekem, a félig száraz, félig nedves aszfalton talán valamivel jobban tudtam a megfelelő íveken autózni, mint a többiek. A hétvége összességében nem volt rossz, de vannak olyan apró részletek, melyeket a csapattal együtt még ki fogunk elemezni a folytatásban" - értékelte a hétvégét Tassi.



Az összetett pontversenyben két forduló, azaz hat futam után Michelisz a nyolcadik 48 ponttal, Tassi pedig a 18. 16 ponttal. Az élen kereken 100 ponttal a Hungaroringen két futamot is megnyerő argentin Néstor Girolami (Honda) áll.

A vasárnapi versenyeket a helyszínen tekintette meg Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akit körbe is vittek a Hungaroringen egy erre a célra kialakított Audi RS3-as versenyautóval.