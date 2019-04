Autósport

WTCR - Girolami nyert, Tassi 8., Michelisz kiállt

A Hondával versenyző argentin Néstor Girolami nyerte vasárnap a túraautó-világkupa (WTCR) mogyoródi állomásának második rendezett futamát, amelyet Michelisz Norbert (Hyundai) nem tudott befejezni, a 19 éves Tassi Attila pedig (Honda) nyolcadik lett. 2019.04.28 16:24 ma.hu

MTI/Czeglédi Zsolt

A szombati első versenyen is győztes Girolami mögött Jean-Karl Vernay (Audi) ért célba másodikként, míg harmadik helyen Daniel Haglöf (Cupra) végzett.



A hétvége második futama esőtől feláztatott pályán zajlott, s a rajt pillanatától kezdve izgalmas és látványos csatát hozott. Michelisz a 10., Tassi a 17. helyről startolt, a 27 fős mezőny által alkotott rajtrácson Tenke Tamás, a Zengő Motorsport szabadkártyás pilótája foglalta el az utolsó kockát.



Az első körökben hatalmas csata alakult ki az élmezőnyben, a versenyautók milliméterekre voltak egymástól kanyarról kanyarra, aztán a negyedik kör elejére valamelyest megnyugodtak a kedélyek. Az élen Girolami száguldott, mögötte már ekkor Vernay volt a második, Haglöf pedig a harmadik.



Michelisz és Tassi egyformán belekeveredett a középmezőnyben zajló nagy csatába, féltávnál előbbi a 15., utóbbi a 13. pozícióban haladt, a 19 éves Tassinak tehát négy helyet sikerült javítania.



A nyolcadik körben Michelisz versenyautóját egy megcsúszó és keresztbe csapódó riválisának autója oldalról eltalálta, a magyar pilóta ezért azonnal a boxba hajtott és nem is állt vissza a versenybe.



Tassi közben nagyon erőszakosan és agresszívan próbált körről körre javítani, és sikerrel is járt, egy körrel a leintés előtt már nyolcadik volt, s végül ebben a pozícióban is ért célba, ráadásul a versenyben futott leggyorsabb kör is az ő nevéhez fűződött. Tenke Tamás egy kör hátránnyal az utolsó, 18. helyen végzett.



A hétvége záró futama 17 órakor rajtol, Michelisz a pole pozícióból startolhat azon a versenyen.