Szabadidősport

Húszezer résztvevő a cél a kilencedik Országfutáson

2019.03.11 23:30 ma.hu

A szervezők a legutóbbi, októberi alkalommal is ezt várták, de akkor kevesebben (15 426) jelentkeztek, igaz, a teljesített össztáv viszont így is meghaladta a kitűzött 200 ezer kilométert (200 461 km). A húszezres részvételi szám mellett a másik cél most is a 200 ezer kilométer elérése.



A rendezvényen bárki ingyen részt vehet, ha regisztrál az orszagfutas.hu oldalon, és március 15. és 24. között teljesíti az általa vállalt távot.



"Kicsiknek és nagyoknak, futóknak és kocogóknak, sétálóknak és túrázóknak, súlytól, nemtől, kortól függetlenül most több mint egy hét áll rendelkezésükre teljesíteni a vállalásukat, sőt ha több alkalommal futnak, még többet be tudnak tenni a közös kilométergyűjtő kosárba" - olvasható a szervezők hétfői közleményében.



Az első Országfutásra 2015 márciusában került sor. Akkor közel négyezer résztvevő 46 733 kilométert teljesített, ami több mint hússzorosa a 2246 kilométer hosszú országhatárnak.