Sport

Visszavonul Kis Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó

A szezon végén visszavonul Kis Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó, a Szolnok csapatának centere.



A 2008-ban, Pekingben aranyérmes játékos a vlv.hu szaklapnak nyilatkozva jelentette be döntését, melyet elsősorban korával indokolt.



"Egyszerűen úgy éreztem, hogy eljött az idő. Nagyon sok év eltelt, center vagyok, és 36 évesen azt kezdtem el érezni, hogy egy-egy meccs után a regenerálódási idő nagyon eltávolodott a számomra korábban megszokottól" - mondta Kis, aki korábban évekig gerincsérvvel küzdött, ám azon már túl van, így nem egészségi problémák miatt hozta meg a döntést. - "Egy kemény meccs hatását régen már másnap nem éreztem, most előfordul, hogy három napig tart, míg teljesen rendbe jövök."



A 170-szeres válogatott vízilabdázó hozzátette, gondolkodott azon, hogy még egy évig folytassa, klubja is szerette volna, ha játszik még, de decemberben megszületett a kisfia, és ő szeretne a jövőben a lehető legtöbb időt a családjával tölteni.



A olimpiai bajnoki cím mellett a válogatottal világ- és Európa-bajnoki ezüstérmet is nyert, kétszer szerzett Eb-bronzot, továbbá tagja volt a riói olimpián ötödik helyezett gárdának is. Klubszinten hatszor nyert magyar bajnokságot, legnagyobb sikere pedig a Szolnokkal 2017-ben elért Bajnokok Ligája-győzelem volt.