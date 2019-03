Női kézilabda NB I

Rendőrségi vizsgálat indult a debreceni szurkolók bántalmazása miatt

A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően, ezért a rendőrség vizsgálatot indított. 2019.03.09 17:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 23-17-es vendéggyőzelemmel zárult találkozó után a DVSC honlapjának beszámolója szerint "négy debreceni drukker orvosi ellátásra szorult, őket mentő vitte el a csarnokból. Rendőri intézkedés a helyszínen tartózkodó biztosítás vezetője szerint nem történt."



A klub hangsúlyozta: megteszi a szükséges lépéseket a sportági szövetség (MKSZ) felé.



A Kisvárda a honlapján reagált a történtekre, amely során - mint írta - "vendégszurkolók kerültek összetűzésbe a biztonságiakkal". Egyben el is határolódott az eseményektől, kiemelve, hogy a biztosítási és rendvédelmi feladatok nem az egyesület illetékessége alá tartoznak, hanem az általa megbízott, külsős biztonsági szolgálathoz.



"Egyúttal azt is cáfoljuk, hogy a hazai szurkolók kerültek volna összetűzésbe a debreceni tábor tagjaival, ilyenről szó sem volt. Úgy értesültünk, hogy a rendőrségi vizsgálat megkezdődött, magunk is kíváncsian várjuk annak eredményét" - áll a Kisvárda közleményében.



A két együttes 17 forduló alatt egyaránt 17 pontot gyűjtött, a Kisvárda jobb gólkülönbségének köszönhetően hatodik, míg a Debrecen hetedik az élvonalban.