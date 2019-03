Nem sikerült

Rövidpályás gyorskorcsolya vb - Burján kisdöntős, Liu Shaolint kizárták

A három magyar közül egyik sem jutott fináléba 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók szófiai világbajnokságának szombati napján. 2019.03.09 14:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Burján Csaba a kisdöntőbe került, míg a váltóval hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor, illetve a nőknél Jászapáti Petra az elődöntőben búcsúzott.



A férfiaknál mindkét magyart az első elődöntőbe sorolták be. Ugyanúgy a hétfős mezőny első felében próbáltak helyezkedni, a 23 éves ferencvárosi versenyzőnek ez sikerült, míg a 24 esztendős pécsi sportoló körökön át a külső íven ragadt, s végül csak ötödik helyre tudott besorolni, azaz innentől Liu Shaolinnak segítség nélkül kellett viaskodnia az első két, finálét érő helyért. Három körrel a vége előtt egy manőverrel egyszerre két riválisát próbálta megelőzni belül, s bár élre is tört, ám úgy, hogy a kanyar bejáratánál meglökte kínai ellenfelét. Emiatt hiába nyerte meg a futamot, a zsűri kizárta, minek következtében viszont a hatodikként célba érő Burján ötödik lett, s így kivívta a B döntős szereplés jogát.



Jászapáti Petra erős hetesbe került, mivel két dél-koreai világklasszis, a kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok Sim Szuk Hi és a szám olimpiai és világbajnoka, Csoj Min Dzsong is a futamában szerepelt. A 20 éves szegedi versenyző végig próbált elöl, a második vagy harmadik helyen korcsolyázni. A pozícióját hosszú körökön át kiválóan védte, de két körrel a vége előtt Csoj kívülről, az amerikai Kristen Santos pedig belülről próbálta őt megelőzni, utóbbival össze is ütközött, emiatt Jászapáti kisodródott és elvesztette esélyét a továbbjutásra. A zsűri hosszas videózás után egyik sportolót sem látta vétkesnek, így a magyar versenyző hatodikként zárta az elődöntőt.



Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntőit bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méter és a staféták fináléi szerepelnek a programban.