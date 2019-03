Labdarúgás

Női BL-döntő - Elindult a jegyértékesítés

Megkezdődött pénteken, a nemzetközi nőnapon a jegyárusítás a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, melyet május 18-án rendeznek a Groupama Arénában. 2019.03.08 12:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mérkőzés helyszínén tartott pénteki sajtótájékoztatón Sipos Jenő, a hazai szövetség (MLSZ) szóvivője a nőnapi köszöntést és a pódiumbeszélgetéseket követően azt mondta, az MLSZ és az európai szövetség is azt szeretné, ha minél több néző látogatna ki a stadionba és jó hangulatú lenne a BL-döntő. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a - névre szóló - belépőket 500 és 1000 forint közötti áron lehet megvásárolni, személyesen a TEX-irodákban, valamint a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve az UEFA internetes oldalán.



"Abban is bízunk, hogy a döntő révén további híveket toboroz majd a női labdarúgás" - tette hozzá.



Ezt a várakozást támasztotta alá Célia Sasic 111-szeres német válogatott - aki a Frankfurttal 2015-ben BL-t nyert -, amikor úgy fogalmazott, hogy a stadion ideális méretű, se nem nagy, se nem kicsi, közel lesznek a nézők, így biztosan jó hangulatban zajlik majd a mérkőzés.



"Egy férfi és a női játékos számára teljesen ugyanazt jelenti a BL-döntő" - hangsúlyozta, majd hozzátette: fontos üzenete van egy ilyen mérkőzésnek, a lányok láthatják, hogy érdemes küzdeni.



"A labdarúgás szeretetét kell átadni, meg azt elérni, hogy a lányoknak legyenek női példaképei" - mondta.



Markó Edina, a női válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy ott volt azon a berlini mérkőzésen, amelyen Célia Sasic a magasba emelet a BL-trófeát, és akkor arra gondolt, jó lenne egyszer Magyarországon rendezni egy ilyen finálét.



"Amikor Jakabfi Zsanett tavaly elbukta a döntőt, azt írtam neki, három a magyar igazság, kettőt már nyertél, a harmadikat itthon fogod" - utalt arra, hogy a válogatott alapembere a VfL Wolfsburggal már kétszer a legjobbnak bizonyult, és az elmúlt évi vereség után reményei szerint idén is eljut a döntőig.



Markó Edina szerint fontos, hogy mi marad itt egy ilyen mérkőzés után.



"Fontos, hogy a lányok kezdjenek el futballozni, lássák ezt a minőséget, hogy mi a női topfutball, a szüleik lássák, hogy a lányok nőiesek, csinosak, a testnevelők azt, hogy a női foci komoly, adjanak nekik focilabdát, a sportvezetők pedig azt, hogy a női labdarúgás minőséget képvisel" - fogalmazott.



Berkesi Judit, az M4 Sport riportere, a BL-döntő nagykövete annak a reményének adott hangot, hogy a női labdarúgás még inkább reflektorfénybe kerülhet, és a döntő a magyar női futball hasznára lehet.



"Mi magyarok pedig annak is szorítunk, hogy magyar játékost is lássunk az arénában" - tette hozzá.



Telek András, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója - aki BL-mérkőzéseken is játszott és volt a női válogatott kapitánya is - úgy vélekedett, ennek a mérkőzésnek az a lényege, hogy minél több szülő hozza el a gyerekét, próbálja meg kiszakítani a virtuális világból.



"Azt szeretném, ha minél több szülő úgy gondolná, lányának itt a helye" - mondta.



A sajtótájékoztató után a jegyértékesítés hivatalos elindítására a pályán került sor, ahol gyerekek lufikat engedtek a magasba.

Sipos Jenő elmondta, az MLSZ sokat tett a női labdarúgásért, és Magyarországon ma már vannak olyan stadionok, amelyekben nemzetközi kupadöntőt lehet lebonyolítani, ezért döntött a budapesti rendezés mellett az UEFA.



A tavalyi döntőt az Oympique Lyon hosszabbításban nyerte a Wolfsburg ellen. A francia csapatban pályára lépett az olimpiai bajnok, német válogatott Marozsán Dzsenifer, míg a másik oldalon Jakabfi révén volt magyar érintettség.