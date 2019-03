Labdarúgás

A diósgyőri a lett a tavalyi év stadionja

A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database. 2019.03.09 04:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lengyel honlap - amely a versenyt kilencedszer hirdette meg - másfél hete tette közzé a tízes listát, amelyen még egy magyar létesítmény, a MOL Aréna Sóstó is szerepelt. A top tízben a magyarok mellett négy orosz, két kínai, valamint egy-egy török és ausztrál aréna kapott még helyet.



A Stadium Database a szakmai zsűri döntésének megszületése után kiemelte, hogy korábban még egyszer sem végzett az élen olyan kicsi létesítmény - 15 ezres -, mint a diósgyőri, de ha van olyan, amelyik megérdemli, akkor az éppen a DVTK-é. A kivitelezés időben és a költségvetés tartásával valósult meg a megfelelő helyszínen, a közösség érdekét szem előtt tartva - folytatódik a méltatás, amely kitér arra is, hogy bár kicsit furcsa egy évvel a - 80 ezres - moszkvai Luzsnyiki után egy ennyire kicsi stadiont díjazni, de a DVTK-é az igényeknek megfelelő nagyszerű építészeti megvalósítás. Az egyik zsűritag a tervező Közti Zrt. vízióját és a stadion eleganciáját emelte ki, és a méltatás kitért arra is, hogy a létesítményben - amelynek kivitelezője a Market Építő Zrt. volt - könnyen lehet közlekedni és a lelátónak különleges az atmoszférája.



A stadion 91,7 százalékot ért el az értékelésen: építészeti szempontból megkapta a maximális (40 százalék) pontszámot, de innovációban (20-ból 18,4 százalék) és funkcionalitásban (40-ből 33,3 százalék) is kiemelkedően teljesített.



Az eredeti mezőny 27 stadionból állt. A szakmai értékelés mellett volt internetes szavazás is, ezen 35 330 voks alapján a Volgograd Aréna nyert.