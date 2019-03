Labdarúgás

A fogadóirodáknál Mourinho a legesélyesebb a Real Madrid edzői posztjára

A fogadóirodák szerint minden bizonnyal edzőváltásra kerül sor a Real Madrid labdarúgócsapatánál, és visszatér a kispadra a portugál José Mourinho. 2019.03.07

A madridiak elveszítették a legutóbbi négy hazai mérkőzésüket: a bajnokságban a Girona 2-1-re, a Barcelona 1-0-ra győzött az Estadio Santiago Bernabéuban, a Király Kupa elődöntőjének visszavágóján az ősi rivális katalánok 3-0-ra nyertek, majd a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő keddi visszavágóján az Ajax 4-1-re győzött vendégként a spanyol fővárosban.



A nemzetközi fogadóirodák többsége szerint Santiago Solari vezetőedzőnek legkésőbb nyáron távoznia kell. A legnagyobb valószínűsége José Mourinho visszatérésének van, ez sehol nem éri el a kétszeres szorzót. A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a Realt, amellyel a La Ligát, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát is egyszer nyerte meg.



A lehetséges utódok között tartják számon még Mauricio Pochettinót, a Tottenham Hotspur vezetőedzőjét, Joachim Löwöt, a német válogatott szövetségi kapitányát, Massimiliano Allegrit, a Juventus szakvezetőjét, valamint a jelenleg állás nélküli Arsene Wengert és Antonio Contét is.



A Real korábbi elnöke, Ramon Calderon szerda reggel a Sky Sports News-nak úgy nyilatkozott, valóban Mourinho visszatérésére van a legnagyobb esély, sőt a vezetők már fel is vették vele a kapcsolatot. A keddi esti BL-mérkőzés után a stadion környéke a portugál edző nevétől volt hangos, a szurkolók egy része ugyanis őt éltette, a visszatérését követelte.



Egy spanyol tévécsatorna megszólaltatta José Mourinhót, aki elmondta, rendkívül büszke arra, hogy az ő nevét énekelték, és a visszatéréséről pletykálnak, de tagadta, hogy felvette a kapcsolatot a vezetőkkel.