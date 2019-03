Labdarúgás

Női labdarúgó BL - Berkesi Judit lett a budapesti döntő nagykövete

"Mérföldkő a női labdarúgásban, hogy első alkalommal rendeznek önállóan, a férfi sorozattól elkülönülve BL-döntőt, ezzel önmagában is nagyobb figyelem irányul a női szakágra, s bízom benne, hogy ebből a magyar női futball is profitálni tud" - fogalmazott magyar szövetség (MLSZ) honlapján Berkesi, aki maga is labdarúgó volt, nyolc évig futballozott a női NB I-ben és NB II-ben, a László Kórház játékosaként bajnoki bronzérmet és Magyar Kupa-ezüstöt is szerzett.



Berkesi - aki tagja az MLSZ női bizottságának - hangsúlyozta, szerinte sokan érdeklődnek majd a budapesti finálé iránt.



"Magyarországon a női szakágnak még ki kell vívnia a megfelelő figyelmet és ismertséget, a Bajnokok Ligája-döntő részben erről is szól majd számunkra. Aki személyesen kilátogat a mérkőzésre, vagy televízión megnézi, láthatja, hogy óriási sportteljesítmény van a női futballban. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt itthon is felismerik, az nagyban növeli a női foci hazai elismertségét" - emelte ki Berkesi.



Kifejtette, a BL-döntő presztízsét tekintve ugyanazt az értéket képviseli, mint a férfiak fináléja.



"Ezért is reménykedem benne, hogy magyar résztvevője is lesz a mérkőzésnek. Jakabfi Zsanett és a német válogatott színeiben szereplő Marozsán Dzsenifer egyaránt bizakodhat abban, hogy ott lesz csapatával a döntőben" - utalt a Wolfsburg támadójára és az Olympique Lyon csatárára. Mint mondta, a semleges nézőknek jó lenne magyar résztvevőnek szurkolni.



"Arról nem is beszélve, hogy jelenlétük az elitfutballban hatalmas motivációt jelenthet a magyarok számára, mert megmutathatja, hogy tőlünk is el lehet jutni a labdarúgás legmagasabb szintjére" - fogalmazott Berkesi Judit.



A női BL-döntő május 18-án 18 órakor kezdődik a Groupama Arénában.