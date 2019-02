Siker

Junior vívó Eb - A kardozó Pusztai Liza aranyérmes

A kontinensviadal honlapja szerint a 17 éves magyar versenyző a csoportküzdelmeket öt győzelemmel fejezte be, így a 64 között erőnyerőként még nem lépett pástra. A következő fordulóban 15-5-re lelépte a moldovai Natalia Bugaevskit, majd 15-9-re a francia Sarah Noutchát. A BVSC-Zugló elsőéves junior klasszisa a negyeddöntőben simán, 15-6-ra intézte el a francia Anne Poupinet-t, majd a négy között az olasz Giulia Arpino már 8-4-re és 13-9-re is vezetett ellene, ám ezután Pusztai ellenállhatatlanul vívott és 15-13-ra diadalmaskodott.



A fináléban az orosz Alina Mihajlovával szemben is négytusos hátrányban volt (7-11), de 15-13-ra győzött és ezzel pályafutása első junior Európa-bajnoki címét nyerte.