Sajnos nem sikerült

Budapesti női tenisztorna - Stollár nem védte meg a címét párosban

A címvédő Stollár Fanny - oldalán a brit Heather Watsonnal - döntő rövidítésben kikapott a budapesti 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna páros versenyének döntőjében. 2019.02.24 17:17 ma.hu

A csuklósérüléséből visszatérő magyar játékos és partnere - akiket harmadikként emeltek ki a szervezők - a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerina Alekszandrovával és Vera Zvonarjovával csapott össze. A 20 éves Stollár és társa 2:1-nél még visszakapaszkodott a brékhátrányból, de 4:4 után ez már nem sikerült, s ez az első szettbe került. A folytatásban Stollárék beleerősítettek, 3:0-ra elhúztak, negyedórával később mégis a kiválóan hálózó ellenfél vezetett 4:3-ra. A játszma ennek ellenére a magyar-brit kettősé lett, amely 5:4-nél ismét brékelni tudott.



Jöhetett a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítés, amelyben 4-4-ig fej fej mellett haladtak a felek, majd az oroszok 8-5-re megléptek, és innen már nem engedték ki kezükből a meccset, amely 1 óra 34 percig tartott.



A tavaly a spanyol Georgina Garcia Pérezzel tornagyőztes Stollár - aki juniorként wimbledoni páros bajnok volt - harmadszor jutott páros döntőbe, s ezekből egyszer ünnepelhetett.



A bajnoknak és a döntősnek járó trófeát a kilencszeres Grand Slam-győztes Szeles Mónika, valamint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át a BOK Csarnokban.



"Gratulálok az ellenfélnek és a partneremnek is, továbbá köszönöm a támogatást a Magyar Tenisz Szövetségnek és a családomnak" - mondta a díjátadó ceremónián Stollár Fanny. "Köszönöm nektek is, hogy minden nap kijöttetek szurkolni, sajnos nem sikerült a címvédés, de remélem, jövőre is szép eredményt érek el egyéniben és párosban is" - tette hozzá.



Az egyéni döntő a címvédő belga Alison Van Uytvanck és a cseh Marketa Vondrousova között 17.10-kor kezdődik.



Eredmény: páros, döntő:

Jekatyerina Alekszandrova, Vera Zvonarjova (orosz)-Stollár Fanny, Heather Watson (magyar, brit, 3.) 6:4, 4:6, 10-7 - döntő rövidítés