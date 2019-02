Atlétika

IAAF - Huszonegy orosz atléta kapott versenyengedélyt az idei évre

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) illetékes bizottsága 21 orosz atlétának adott versenyengedélyt az idei évre. 2019.02.21 23:30 ma.hu

Az IAAF csütörtöki tájékoztatása szerint az orosz sportolók 2018 decemberétől adhatták be kérvényüket a versenyzői jogosultság megszerzésére, s a bizottság most arról döntött, hogy a jövő heti fedettpályás Európa-bajnokságon 14, a március 9-10-én sorra kerülő dobó Európa Kupán pedig 7 orosz indulhat a most jelentkezők közül.



Az ország sportolói 2015 vége óta nem vehetnek részt saját színekben a nemzetközi versenyeken, miután az akkor kirobbant doppingbotrány miatt az IAAF felfüggesztette az orosz sportági szövetséget, s ez a döntés továbbra is érvényben van. A sportolóknak ugyanakkor a nemzetközi szövetség biztosította a lehetőséget, hogy semleges színekben ott lehessenek a viadalokon, amennyiben az IAAF szakbizottsága erre - minden atlétát külön vizsgálva - engedélyt ad.