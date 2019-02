M4 Sport

Az Év sportolója gála - Liu Shaolin Sándor és Kozák Danuta az elmúlt év legjobbja

A férfiaknál a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándort, a nőknél a kajakos Kozák Danutát választotta a 2018-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). 2019.02.15 08:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 61. alkalommal rendezett szavazás győzteseit az M4 Sport-Az Év sportolója gálán, a Nemzeti Színházban hirdették ki, itt vehették át díjaikat a kategóriák legjobbjai. A sorrend 439 szavazat alapján alakult ki, ez pedig rekord, a tavalyi csúcs alkalmával 436-an vettek részt a voksoláson.



A férfi győztes címét a Phjongcshangban történelmi olimpiai aranyérmet nyerő rövidpályás gyorskorcsolyaváltó alapembere, Liu Shaolin Sándor érdemelte ki, aki a montreali világbajnokságon összetettben ezüstérmet szerzett.



"Hatalmas megtiszteltetés, hogy első téli sportolóként lehetek az év legjobbja. Bácsi Péter hazai közönség előtt nyert világbajnokságot, megemelem előtte a kalapom - utalt a legjobb három közé került birkózóra. - Nagyon köszönöm, az edzőimnek, a csapatomnak a támogatást. Egy sportoló a kemény munkával tudja kihozni magából a legjobbat, nekem sikerült minden reggel úgy felkelnem, hogy az edzéseken a legkeményebben tudjak edzeni, és ezáltal elérjem a sikereimet" - értékelt a színpadon.



A férfi győztesnek járó díjat Tarlós István főpolgármesterrel együtt Carl Lewis kilencszeres olimpiai, nyolcszoros világbajnok amerikai atléta adta át.



"Különleges érzés, hogy itt lehetek, először az 1984-es olimpia után jöttem Budapestre, most vagyok itt harmadik alkalommal. Fantasztikus ez az esemény, mindig is azt vallottam, hogy ha a sportot és a szórakoztatást összehozzuk, abból lehet igazi brandet építeni" - mondta, majd úgy folytatta, természetesen tervezi, hogy visszatér a 2023-as világbajnokságra is. - "Már öt éve edzősködöm, várhatóan indul néhány versenyzőm Budapesten".

Liu Shaolin Sándor olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó (b) átveszi az év férfi sportolója díjat Carl Lewis kilencszeres olimpiai bajnok amerikai atlétától az M4 Sport - Év sportolója gálán a Nemzeti Színházban 2019. február 14-én.

Női győztes a kajakos Kozák Danuta lett, aki szülés után visszatérve két aranyat és egy ezüstöt szerzett a belgrádi kontinensviadalon, majd triplázott a portugáliai világbajnokságon.



"Sportolóként nap mint nap azért edzek, hogy a versenyen a legjobbamat nyújtsam. A díjakkal máshogy van, általában nem nyerek, most azonban ennek nagyon örülök, mert nem mindenki mondhatja el magáról, hogy megelőzte Hosszú Katinkát" - fogalmazott.



Liu Shaolin Sándor és Kozák Danuta is először nyert.



Az edzők kategóriájában az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyaváltót felkészítő Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina kapta a legtöbb szavazatot. Előbbi egy kanadai magyar kollégáját idézte, aki azt mondta neki: nem jó, hanem szerencsés edző akar lenni.



"Én pedig az vagyok, mert olyan szenzációs versenyzőkkel dolgozhatok együtt, mint a férfi váltó tagjai. Szerencsés, mert olyan kollégáim vannak, mint az itt mellettem álló kolleganőm, de a csapatunk minden tagjának hálás vagyok a magas szintű munkáért."







Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a női kézilabda Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó végzett az élen a szavazáson.







"Négyen vagyunk a színpadon, de egy hatalmas csapat kellett ehhez a sikerhez. Nekem pedig sokat kellett várnom, hogy felnőjenek mellém a többiek" - mondta Knoch Viktor.



Az év férfi labdarúgójának Gulácsi Pétert, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusát választották, az év női futballistája Jakabfi Zsanett, a Wolfsburg játékosa lett. Az év találatára a szurkolók szavazhattak, a legtöbben a ferencvárosi Sigér Dávid MTK-nak lőtt gólját látták a legszebbnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját az olimpiai és Eb-bronzérmes Rákosi Gyula kapta.

A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját az 1979-ben világbajnoki aranyérmes férfi asztalitenisz-csapat tagjainak, Jónyer Istvánnak, Klampár Tibornak és Gergely Gábornak ítélték.



Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az elismerés átadását úgy vezette fel, hogy méltánytalan, ha egy sportolónak a pályafutása zenitjén a sportága még nem olimpiai sportág, de most ezzel a díjjal is szeretnék elismerni a nagyszerű sportpályafutásokat.



"Bennünk volt még két-három világbajnoki cím, és nagyon sajnáljuk, hogy nem nyerhettünk olimpiai aranyat" - mondta Jónyer István.



A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést, az év fogyatékos csapata a női kerekesszékes vívóválogatott lett, a férfiaknál Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, a nőknél Gyurkó Alexandra szervátültetett úszó volt a tavalyi év legjobbja.



A győztesek csavart elemeket tartalmazó, aranyozott részekkel díszített porcelánserleget kaptak.



A díjátadó ceremóniákat elválasztó öt produkcióban csaknem háromszázan léptek színpadra.