Rövidpályás gyorskorcsolya

A Liu és a Krueger fivérek az FTC-ben folytatják

A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította gyorskorcsolya-szakosztályát és leigazolta a magyar váltóval olimpiai bajnok Liu fivéreket, valamint az amerikai születésű, de magyar színekben versenyző Krueger testvérpárt. 2019.02.13 16:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"A legjobbak a legjobb helyen. A Ferencváros meg tudja adni a további előrelépéshez szükséges feltételeket" - jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón Nyíri Zoltán, a klub ügyvezető alelnöke. Hozzátette, az egyesület 1951-ben alakította meg ezt a szakosztályt, amely 1957-ben szűnt meg. - "Büszkék vagyunk, hogy minket választottak, és azt kívánom, hogy hosszú távú legyen a kapcsolat" - folytatta.



A sportvezető az MTI érdeklődésére elmondta, a sportolók és a szakmai stáb szerződése január 31-én lejárt az MTK-nál, a megegyezés pedig hamar megszületett a felek között. Kiemelte, az FTC-t csak úgy érdekelte az átigazolás, ha nemcsak az élsportolók, hanem az utánpótlás is átjön a zöld-fehérekhez, akikhez így hatvan gyerek is átigazolt.



"Motivációs problémákkal küzdöttem az olimpiai bajnoki cím megszerzése után, nehéz volt valami újat kitalálni, ez a klubváltás is ezt szolgálja" - jelentette ki a világ- és Európa-bajnoki címmel is rendelkező Liu Shaolin Sándor, aki elárulta, ők keresték meg az FTC-t a szakvezetők révén.



"Ahogy az olimpiai aranyérem, úgy az FTC szakosztályának újjáalakulása is csak a kezdet" - fogalmazott a 20 esztendős Liu Shaoang, aki kézközépcsonttörése miatt nem indul a március 8. és 10. között esedékes szófiai világbajnokságon.



Bánhidi Ákos, a világklasszis testvérpár edzője is csatlakozott az FTC-hez. Ő arról beszélt, hogy részese volt az első budapesti rövidpályás gyorskorcsolyaklub megalakulásának, és akkor álmodni sem mert volna arról, hogy harminc évvel később a legpatinásabb magyar egyesülethez tartoznak majd.



A Krueger fivérek közül a 27 éves Cole már évek óta magyar színekben versenyez, tagja volt a mostani szezonban Európa-bajnok és világkupa-győztes, illetve világcsúcsot elérő stafétának. Huszonhárom esztendős öccse, a phjongcshangi játékokon 1000 méteren ezüstérmes John-Henry az országváltás miatt ezt az idényt kihagyta, de következőtől szintén a magyar színeket képviseli.