Durva

Vasrudakkal verték a szerb vízilabdázókat Horvátországban

A szerb Crvena Zvezda vízilabdázóira támadtak horvát huligánok Split városában a csapat szombati, Mornar elleni meccse előtt. 2019.02.10 15:13

A játékosok könnyebb sérüléseket szenvedtek, a mérkőzést az incidens miatt elhalasztották - írja a Jutarnji List című horvát napilap.



A lap azt írta, a szerb klub négy játékosa egy kávézóban ült Split központjában, amikor hozzájuk lépet öt horvát fiatalember, akik azt követelték tőlük, hogy vegyék le a melegítőiket, mert azokon látható volt a szerb klub jelzése. Miután a sportolók ezt megtagadták, dulakodás kezdődött, vasrudak kerültek elő. A verekedés során Aleksandro Kralj orrsérülést szenvedett, Dusan Vasicot a hátán, Milos Maksimovicot pedig a lábán ütötték meg.



Igor Milojevic, a Crvena Zvezda vízilabdacsapatának igazgatója a szerb sajtónak később úgy nyilatkozott, hogy a játékosok nem provokálták a helyieket, a Jutarnji List pedig szégyenletes esetnek nevezte a történteket.



A beszámoló szerint három játékosnak sikerült eljutnia a szállodába, Kralj viszont a tengerbe menekült és a rendőrség kiérkezéséig nem is akart kijönni onnan. A partról eközben többen azt skandálták, hogy vegye le a felsőjét, amit végül meg is tett, és mégis megpróbált kijutni a partra. A vízilabdázónak végül segítettek kimászni a vízből, a legtöbben azonban csak nézték az esetet, vagy videóztak.



Marko Milic kormányszóvivő a Hina horvát hírügynökségnek azt mondta, a horvát kormány a leghatározottabban elítéli a történteket, a rendőrség pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy elfogják a tetteseket. A házigazda spliti Mornar csapata és több horvát sportoló is élesen bírálta a Crvena Zvezda játékosai elleni támadást.



A Szerb Vízilabda Szövetség (VSS) és a Crvena Zvezda vezetősége bejelentette, hogy a támadás miatt a jövőben a biztonsági intézkedések megerősítését kérik azon szerb klubok és válogatottak számára, amelyek Horvátországban vendégszerepelnek majd.