Sport

Liu Shaoang nem indul a rövidpályás gyorskorcsolyázók vb-jén

hirdetés

Nem indul a márciusi világbajnokságon az olimpiai bajnok Liu Shaoang, aki egy hete a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai világkupaversenyének kézközépcsonttörést szenvedett.



"Nincs értelme húszévesen kockáztatni. Még rengeteg világbajnokságon indulhatok később százszázalékos állapotban" - mondta az MTI érdeklődésére pénteken az MTK sportolója, aki elárulta, fájdalmat ugyan nem érez, de esténként feszülő érzése van a sérült kézfejnél.



Liu Shaoang megjegyezte, annak ellenére, hogy számára véget ért az idény, edzésben marad, jelenleg is kerékpározik, konditerembe jár, s amikor február 18-án megkapja a könnyített rögzítést a kezére, akkor jeges edzésen is részt vesz majd, hogy segítse a szófiai világbajnokságra készülő társait.



A drezdai vk-forduló 1000 méteres selejtezőjének első fordulójában a lett Reinis Berzins kisodorta a Liu Shaoangot, aki - bár egyből felpattant a palánknál - nem tudta folytatni a futamot. Azonnal kórházba vitték, ahol a röntgenvizsgálat kimutatta, három csont is eltört a bal kézfejében. Szombaton hazautazott Budapestre, majd hétfőn megműtötték a Sportkórházban, melyet kedden hagyhatott el.



Az Európa-bajnok gyorskorcsolyázó most hétvégén a világkupa-sorozat utolsó, torinói állomásán sem indult és kihagyja a március 8-10-én esedékes szófiai vb-t is.