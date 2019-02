Tenisz

Budapesti challenger-tenisztorna - Piros a második fordulóban

Piros Zsombor bejutott a második fordulóba hétfőn a 42 ezer euró (13,3 millió forint) összdíjazású budapesti férfi challenger-tenisztornán. 2019.02.04 20:54 ma.hu

A világranglista 372-edikje a Davis Kupa-válogatott éljátékosaként a hétvégén két labdára volt Philipp Kohlschreiber (32.) legyőzésétől a frankfurti selejtezőben, ezúttal pedig Michal Przysiezny várt rá. A 34 éves lengyel jelenleg nem rendelkezik helyezéssel, de 2014-ben az 57. volt, négyszer is bejutott Grand Slam-tornákon a második körbe, és korábban Balázs Attila párospartnere is volt.



A nyolc challenger-tornát nyert Przysiezny némi meglepetésre egyáltalán nem volt egy súlycsoportban a 15 évvel fiatalabb magyarral, aki szórta a nyerő ütéseket és az ászokat. Az Australian Open 2017-es junior bajnoka 4:0-ra elhúzott, majd stílszerűen egy ásszal zárta le a szettet. A lengyel teniszező a folytatásban 0:2-ről még felállt, de ezt követően már nem találta Piros játékának az ellenszerét, aki egy ízben sportszerűen egy jónak ítélt szervájáról jelezte a főbírónak, hogy ő maga is kinn látta. Az egyoldalú meccs 1 óra 8 percig tartott.



"Végig éreztem, hogy ellenfelem felett vagyok, bár tény, hogy nem feküdt a pálya az ő gyors teniszének - mondta Piros az MTI-nek. - Örülök, hogy hamar nyertem, kell a testemnek a holnapi pihenőnap a hétvégi Davis Kupa után. Talán hatodszor jutottam el a második körbe challengeren, de itthon még sosem sikerült, ennek főleg nagyon örülök" - tette hozzá.



A folytatásban a szintén Davis Kupa-válogatott Nagy Péter (-) száll szembe az olasz Roberto Marcorával (283.).



Eredmény:

1. forduló (a 32 közé jutásért):

Piros Zsombor-Michal Przysiezny (lengyel) 6:2, 6:4



korábban:

Lucas Miedler (osztrák)-Borsos Gábor 6:1, 6:4



selejtező:

Szintai Dávid-Alessandro Bega 5:7, 6:4, 7:6 (7-5)