Eb-selejtező

Szerdán indul a jegyértékesítés a magyar válogatott mérkőzéseire

A magyar labdarúgó-válogatott március 21-én a szlovákiai Nagyszombatban kezdi meg a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatát, majd három nappal később a Groupama Arénában a horvátokat fogadja. 2019.02.01 12:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idegenbeli mérkőzésre jövő szerdán kezdődik a jegyárusítás, a hazai találkozókra jövő péntektől először bérletet lehet vásárolni.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint a szlovák szövetség mintegy kétezer belépőt biztosít a magyar szurkolók számára, a jegyek 7800 és 9900 forintba kerülnek. A mérkőzésre szóló jegyek interneten a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, személyesen pedig közel 350 értékesítési ponton, a TEX viszonteladóknál szerezhetők be. Egy személy legfeljebb négy jegyet vásárolhat. A szurkolók névre szóló utalványokat kapnak, melyeket a meccs napján a nagyszombati stadionnál válthatnak át személyes azonosítást követően hivatalos meccsjegyre - írja az mlsz.hu.



A március 24-i Magyarország-Horvátország találkozó kiemelt mérkőzésnek minősül, és a törvény névre szóló jegyértékesítést ír elő az MLSZ számára. A jegyárak nem változtak a korábbi tétmérkőzésekhez képest: elhelyezkedéstől függően 3500-tól 15 000 forintig válthatók meg. A jegyeket elsőként február 15-től 17-ig kizárólag a Szurkolói Klub tagjai vásárolhatják meg, majd február 18-tól a meccsnapig mindenki számára megnyílik a jegyvásárlási lehetőség. Egy személy egy tranzakció keretében legfeljebb négy jegyet/bérletet vásárolhat.



A selejtezősorozat egészére érvényes információ, hogy a meghirdetett jegyértékesítések 2019-ben az adott napokon egységesen reggel 8 órakor indulnak.



Az Európa-bajnoki selejtezőkre bérletvásárlási lehetőséget is kínál az MLSZ. Elsőként február 8-tól 10-ig, azaz jövő péntektől vasárnapig a Szurkolói Klub tagjai vásárolhatják meg bérleteiket a négy hazai Eb-selejtezőre, majd február 11-től az első hazai meccsnapig mindenki számára megnyílik a bérletvásárlás lehetősége.



A bérletek megvásárlásával a szurkolók húsz százalékkal olcsóbban juthatnak be a hazai mérkőzésekre, mint ha egyenként vásárolnák meg azokra a jegyeket - hangsúlyozza az MLSZ.



A magyar válogatott 2019-es Eb-selejtezőinek időpontjai:

március 21.: Szlovákia-Magyarország

március 24.: Magyarország-Horvátország

június 8.: Azerbajdzsán-Magyarország

június 11.: Magyarország-Wales

szeptember 9.: Magyarország-Szlovákia

október 10.: Horvátország-Magyarország

október 13.: Magyarország-Azerbajdzsán

november 19.: Wales-Magyarország