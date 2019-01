Sport

Letették az esküt a téli EYOF-ra utazó magyar sportolók

A magyarok 15 érmet, köztük hét aranyat nyertek az eddigi téli EYOF-okon, de legutóbb 2005-ben értek el dobogós helyezést. 2019.01.31 19:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Letették az esküt csütörtökön a szarajevói téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) utazó magyar sportolók.



A fogadalomtétel szövegét Miklós Edit, a Magyar Sí Szövetség elnöke olvasta fel, aki 2014-ben a szocsi téli játékokon hetedik lett lesiklásban. A 17 magyar sportoló közül 16 vett részt az ünnepi eseményen, a váltóval januárban felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes Somogyi Barbara rövidpályás gyorskorcsolyázó azért nem tudott megjelenni, mert péntektől a drezdai világkupaversenyen szerepel.



"Minden ötkarikás eseménynek kötelező, de felemelő pillanata a fogadalomtétel" - mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki emlékeztetett rá, hogy a résztvevők közül Hozmann Szonja tavaly februárban már a phjongcshangi olimpián is indult. "Az EYOF természetesen mindenekelőtt szól a sportról, de szól arról is, hogy megismerjünk más embereket és kultúrákat. Ez nagyszerű alkalom, hogy megismerjétek az olimpizmust és a fair playt" - tette hozzá.



A sportvezető arról is beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina fővárosa tökéletes helyszín abból a szempontból, hogy az olimpia igazi eszméjét tükrözi, mert egyrészt 1984-ben felnőtt téli játékoknak is otthont adott, másrészt különböző vallású emberek élnek ott együtt békében.



"Amit elvárunk, az a tisztes helytállás. Érezzétek jól magatokat, nézzétek meg a várost és minél több programon vegyetek részt! Sikeres szereplést kívánok és vigyétek magatokkal Magyarország jó hírét!" - mondta útravalóul Kulcsár Krisztián.



A magyarok 15 érmet, köztük hét aranyat nyertek az eddigi téli EYOF-okon, de legutóbb 2005-ben értek el dobogós helyezést. A szarajevói rendezvény megnyitó ünnepsége jövő héten vasárnap lesz, míg a versenyeket február 11. és 15. között bonyolítják le. Magyarországot öt alpesi síző, négy-négy curlinges és rövidpályás gyorskorcsolyázó, három sífutó és egy műkorcsolyázó képviseli.

MTI/Illyés Tibor

Csoportkép a szarajevói téli Európai Ifjúság Olimpiai Fesztiválra utazó magyar csapat tagjairól eskütételükön a budapesti MOM Kulturális Központban 2019. január 31-én. Balról jobbra: Tóth Eszter rövidpályás gyorskorcsolyázó (b), Talabos Attila József rövidpályás gyorskorcsolyázó (b2), Láng Júlia műkorcsolyázó(b3), Bíró Blanka curlingező (b4), Bontovics Balázs rövidpályás gyorskorcsolyázó (b5), Dobor Dia Regina curlingező (b6), Laczkó Evelin Vivien sífutó (b7), Tatár Lőrinc Sebestyén curlingező (b8), Kocsik Nóra sífutó (b9), Szarvas Kristóf curlingező (b10), Tóth Zita alpesi síelő (j6), Tausz András Ádám alpesi síelő (j5), Majtényi Hanna alpesi síelő (j4), Balog Zoárd Ákos sífutó (j3), Hozmann Szonja Katalin alpesi síelő (j2) és Hoque Isbat Áron alpesi síelő (j). A versenyeket 2019. február 9. és 16. között rendezik Bosznia-Hercegovina fővárosában.