Siker!!!

Vívó-vk - Márton Anna ezüstérmes Salt Lake Cityben

Márton Anna ezüstérmet nyert a női kardozók Salt Lake Cityben zajló világkupa-versenyén.



A 2015-ben világbajnoki harmadik, 2016-ban Eb-ezüstérmes vívó a főtábla első fordulójában az indiai Bhavani Chadalavada ellen nyert magabiztosan 15-6-ra, majd az amerikai Daniella Timofeyevet 15-10-re, azután az orosz Valerija Bolsakovát 15-6-ra verte. A negyeddöntőben is lendületben maradt, a görög Teodora Gunturát 15-8-cal búcsúztatta, a fináléba pedig az olasz Irene Vecchi 15-9-es legyőzésével jutott be. A döntőben végül mindössze egyetlen tussal, 15-14-re maradt alul a francia Cecilia Berderrel szemben - a magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint.



A 2017-ben Eb-bronzérmes, még mindig csak 17 éves Pusztai Liza is jól vívott, a negyeddöntőig jutott, ahol 15-14-re kapott ki Vecchitől. Ezzel hetedik lett a 161 fős mezőnyben.



A viadal zárónapján csapatversenyt rendeznek.