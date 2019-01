Tenisz

Australian Open - Nagy Adrienn bajnok párosban a junioroknál

Nagy Adrienn és japán játékostársa, Nacumi Kavagucsi megnyerte a junior lány párosok döntőjét a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon. 2019.01.25

A harmadik helyen kiemelt magyar, japán kettős, amelynek ellenfele a nyolcadikként rangsorolt amerikai Chloe Beck, Emma Navarro duó volt a pénteki fináléban, két szettben, 6:4, 6:4-re nyert. Az első és a második játszmában is hasonló volt a forgatókönyv: a rivális kétszer vesztette el az adogatójátékát, Nagyék pedig csak egyszer. A meccs 61 percig tartott.



Az MTK 17 éves játékosa - a volt válogatott teniszező, Csurgó Virág lánya - előzőleg a nyolcaddöntőben búcsúzott egyesben.



Legutóbb Babos Tímeának sikerült juniorként a páros döntőbe jutni Melbourne-ben, ő 2010-ben a kanadai Gabriela Dabrowskival alulmaradt a fináléban, mint ahogy Szávay Ágnes is 2005-ben a cseh Nikola Frankovával. Az eddigi egyetlen lány páros győzelem Kapros Anikó nevéhez fűződik, aki 2000-ben az ausztrál Christina Wheeler oldalán ünnepelhetett az Australian Openen, és emellett az egyest is megnyerte.



Eredmény (a torna honlapja alapján):

junior lány, páros, döntő:

Nagy Adrienn, Nacumi Kavagucsi (magyar, japán, 3.)- Chloe Beck, Emma Navarro (amerikai, 8.) 6:4, 6:4