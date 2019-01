Tenisz

Australian Open - Babosék nem tudták megvédeni címüket

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic címvédő kettőse 6:3, 6:4-re kikapott az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének pénteki döntőjében az ausztrál Samantha Stosurtól és a kínai Csang Suajtól.



A második helyen kiemelt magyar-francia duó 3:1-re elhúzott, ám ezután kétszer is elvesztette az adogatását, ami 50 perc alatt az első szettbe került. A folytatásban 3:3-ig fej fej mellett haladt a két duó, ekkor Mladenovic elvesztette a szerváját, és ez elégnek bizonyult az ellenfélnek a győzelemhez. A mérkőzés 1 óra 35 percig tartott.



A juniorként három GS-trófeát gyűjtő Babos volt tavaly az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet szerzett.



A második helyen kiemelt duó magyar tagja - aki harmadik a párosrangsorban - az ötödik Grand Slam-döntőjére készült női párosban. Öt évvel ezelőtt Mladenoviccsal, majd 2016-ban a kazah Jaroszlava Svedovával kikapott Wimbledonban, tavaly Mladenoviccsal győzött Melbourne-ben, s vereséget szenvedett a US Openen.



Ami az ellenfelet illeti, a 30 éves Csang 33. a páros világranglistán, és nyolc WTA-tornát nyert meg, míg 34 éves partnere a 69. helyen áll, de volt világelső is. Stosur eddig 25 versenyen nyert párosban, ebből kettő Grand Slam volt (Wimbledon 2006 és US Open 2005), emellett háromszoros GS-bajnok vegyes párosban.



Eddigi egyetlen összecsapásukon, a US Open tavalyi elődöntőjében Babosék 6:4, 7:6-ra nyertek Csang és Stosur ellen.



A helyi idő szerint 16.10 órakor, kellemes 29 fokban kezdődő pénteki találkozó egy 12 perces gémmel indult, melyben Stosur négy bréklabdát hárítva hozta az adogatását, majd Babos könnyedén nyerte a sajátját. Elsőként Csang bizonytalanodott el, a magyar-francia kettős brékelőnnyel 3:1-re elhúzott, ám utána hullámvölgybe került. Stosur szemlátomást nagyon izgult, sorra ütötte a kettős hibákat, de Csang remekül mozgott az alapvonalon, a túloldalon pedig Babos, majd Mladenovic is elvesztette a szerváját. Az ellenfél így sorozatban öt játékot nyert, amikor a közönségkedvenc ausztrál némi nehézségek árán kiszerválta az 50 perces szettet (3:6).



A folytatásban 3:3-ig fej fej mellett haladt a két duó, amikor Mladenovic elbukta az adogatójátékát. Nem sokkal később Stosurra hárult a feladat, hogy hatodszor is hozza az adogatását. Noha Babosék egyszer még eljutottak bréklabdáig, az ausztrál teniszező a fontos pillanatokban nem hibázott, így végül a rivális nyerte meg a mérkőzést, amely 1 óra 35 percig tartott.



"Gratulálok az ellenfélnek, remekül játszottak, és biztos vagyok benne, hogy még sok nagy meccsük lesz" - mondta a díjátadó ünnepségen a magyar játékos. "Köszönöm, Kiki, hogy újra együtt játszhattam veled, nagyszerű a kapcsolatunk, de ez nem az én napom volt, bocsánat érte. Jövőre visszatérünk!" - tette hozzá.

Francia partnere közölte, akkor is szeret Babossal játszani, amikor elvesztenek egy Grand Slam-döntőt, mert ez egy örök barátság közöttük.



A 25 éves, 2017-ben és 2018-ban is WTA-világbajnok Babos ötödik felnőtt Grand Slam-döntőjében negyedszer maradt alul.



Eredmény: női páros, döntő: Samantha Stosur, Csang Suaj (ausztrál, kínai)-Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) 6:3, 6:4