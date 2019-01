Labdarúgás

Fejbe rúgták, majd elájult a kispadon a váci focista

Már a másodosztályú magyar labdarúgó-klubok között is zajlik a felkészülési szezon. Szombaton több csapat pályára lépett és történt egy brutális sérülés is.



A Vác csapata az RKSK ellen lépett pályára a fővárosban, 3-1-re győztek, de nem lehetett felhőtlen az öröm: egyik próbajátékosuk, az őszt az MTK kölcsönjátékosaként Mosonmagyaróváron töltő Kovács Botond az első félidőben súlyos fejsérülést szenvedett.



A Nemzeti Sport tudósítása szerint egy beadás után az RKSK védője letalpalta Kovács fejét, aki aztán lecserélése után a kispadon el is ájult. A váciaknak a mentő kiérkezésére fél órát kellett várniuk, a játékost ezután a Fiumei úti kórházba szállították.



Azóta kiderült, Kovács agyrázkódást szenvedett, hétfőig megfigyelésre bent tartják a kórházban.