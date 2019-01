Nézze meg a legújabb internetes mémet - videóval!

Másodpercek alatt felkapta az internet az észak-amerikai amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő New York Jets által bemutatott új vezetőedzőt. Adam Gase három év után küldték el a Miami Dolphins-tól, ám a szenzáció nem ebben van, hanem a férfi szokatlan mimikájában.

Ugyanis, amikor a sajtó előtt debütált, olyan arcokat vágott, ami felrobbantotta a netet. A felvétel körbejárta a világhálót, és szinte minden pillanata szül újabb mémeket. Sokak szerint a pocsék szezont produkáló Jets elrabolta őt Miamiból, és így próbált jelezni, hogy segítséget kérjen.

"Azt se tudom, mi az a mém. Nincs Twitterem, nincs Instagramom, nem járok fel az internetre, még tévét se nézek, csak filmeket. Ja, és újságot sem olvasok. Kizárólag akkor értesülök valamiről, ha valaki más beszél nekem róla" - mondta az Origó szerint Adam Gase, miután felvilágosították róla, hogy ő lett az internet legújabb sztárja.

