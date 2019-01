Újabb döntetlen

Kézilabda-vb - Csoknyai: rengeteg ziccert kihagytunk

'Belehaltunk a mai mérkőzésbe. A kezdősorunk nagyon szépen dolgozott, bár eléggé hiányzott Balogh Zsolt gyors játéka, ráadásul most elvesztettük Jamali Imant is'. 2019.01.16 20:59 MTI

Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a rengeteg kihagyott ziccer miatt kellett megelégednie a magyar férfi kézilabda-válogatottnak a 30-30-as döntetlennel Egyiptom csapatával szemben a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában.



A szerdai, koppenhágai mérkőzés eredménye azt jelenti, hogy a magyarok biztosították továbbjutásukat a herningi középdöntőbe, és egy pontot biztosan visznek magukkal.



"Belehaltunk a mai mérkőzésbe. A kezdősorunk nagyon szépen dolgozott, bár eléggé hiányzott Balogh Zsolt gyors játéka, ráadásul most elvesztettük Jamali Imant is" - nyilatkozta Csoknyai.



Balogh bokája hétfőn sérült meg, a MOL-Pick Szeged jobbátlövője azóta már hazautazott, Jamali elülső térdszalagja pedig minden bizonnyal elszakadt a szerdai találkozón, így számára valószínűleg véget ért a torna. "Bosszant, hogy rengeteg ziccert kihagytunk, ami pedig a védekezést illeti, az első tíz percben uraltuk a mérkőzést, utána a fáradtságból adódóan felpuhultunk, így nagyon könnyű lövőhelyzetbe kerültek az egyiptomiak, valamint a beállójukat sem tudtuk semlegesíteni" - folytatta értékelését a szövetségi kapitány.



Hozzátette, dicséretes, hogy egy másodpercig sem adta fel a magyar csapat, végig küzdött az egész találkozón.



Edzőkollégája, Vladan Matics rávilágított, játékosaik fantasztikus kapusteljesítménnyel találták szembe magunkat, de hétfőn Katar ellen éppen fordítva volt.



"Ilyen a sport. Az a lényeg, hogy nem kaptunk ki, biztosítottuk a továbbjutásunkat, és egy pontot biztosan viszünk magunkkal, vagyis minden nyitott. Le a kalappal a csapat előtt, problémákkal küszködünk, de nagyon nagy szívünk van" - nyilatkozta.



Matics hozzátette, igazi csapatmunka volt a döntetlen kiharcolása. Hangsúlyozta: szerencséjük sem volt, mert ellenfelüknek szinte minden lövése bement, a kipattanó labdák és a kapufák is nekik kedveztek.



"Reménykedtem, hogy védekezésben képesek leszünk jobban megakadályozni a távoli lövéseiket, de annyit birkóztunk a beállókkal, hogy középen sűrűn maradtunk, így az átlövőiknek maradt terület" - magyarázta.



A szakvezető elmondta, a sérült Jamali Iman helyére minden bizonnyal Szita Zoltánt, a Balatonfüred balátlövőjét cserélik be a keretbe.



Bánhidi Bence úgy fogalmazott, némileg felpuhult a védekezésük, és buta hibákból kaptak gólokat. Emlékeztetett, hogy az utolsó öt percben benne volt a mérkőzésben Egyiptom sikere és a magyar győzelem is.

MTI/Illyés Tibor

"A végjátékban kétszer is eladtuk a labdát, azt gondolom, ezt nem engedhetjük meg magunknak ilyen fontos mérkőzésen. Nagyon sok ziccert kihagytunk, ez volt a negyedik mérkőzésünk a vb-n, így fizikálisan elfáradtunk, de fejben sem voltunk ma ott százszázalékosan" - nyilatkozta a MOL-Pick Szeged beállója, aki hat lövésből három gólt dobott.



Sipos Adrián szerint nagyon jól kezdték a találkozót, de az első félidő végén és a második elején nem úgy játszottak, ahogy szerették volna.



"A második felvonásban újra vissza tudtunk jönni a meccsbe, ezt úgy is fel lehet fogni, hogy nyertünk egy pontot, de én azért sajnálom, hogy elveszítettünk egyet" - vélekedett a Grundfos Tatabánya védőspecialistája, aki három kísérletből háromszor volt eredményes.



Meglátása szerint az egyik legnagyobb problémájuk éppen az volt, ami az előző meccsen nagyon jól ment: nem tudták belőni a ziccereiket egy az egyben, amikor már csak a kapussal álltak szemben, márpedig ezek a gólok nagyon hiányoztak.



Elmondása szerint minél több pihenéssel telnek majd a csapat következő órái a svédek elleni mérkőzésig, bár sok idejük nincsen, és megpróbálnak minél jobban felkészülni taktikailag.



"Pihentetni kellene azokat, akik végigjátsszák a meccseket, de nehéz őket pótolni, ráadásul sérültjeink is vannak" - tette hozzá.



Ilyés Ferenc arról beszélt, hogy szerdáig Balogh Zsolt volt a legeredményesebb játékosa a válogatottnak, és a hiánya nagyon fájó.



"A csapat szíve a helyén volt, képesek voltunk fordítani, óriásit küzdöttünk. Bízom benne, hogy többet tudunk majd cserélni a következő mérkőzéseken, mert például a legtapasztaltabb játékosunk, Nagy László most is szinte végig a pályán volt" - magyarázta a megbízott csapatkapitány.



Elárulta, az egyiptomiak sokkal frissebbek voltak, mert bizonyára többet tudtak cserélni a korábbi találkozóikon. A Tatabánya átlövője emlékeztetett: eddig is tudták, hogy továbbjutás esetén muszáj nyerniük legalább egy meccset, hogy az alapvető célkitűzésüket elérjék, és ez továbbra sem változott.



A magyar válogatott a D csoportban pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte, csütörtökön 20.30-tól az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik, majd Herningbe költözik a középdöntőre.



A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.