Játékos programok, vetélkedők

Férfi kézilabda-vb - Magyar napot rendeznek csütörtökön a szurkolói zónában

Altusz Kristóf nagykövet kedden elmondta, hogy különböző játékos programokkal, vetélkedőkkel, valamint magyar kulináris élvezetekkel várják az érdeklődőket 14 órától a Royal Arena melletti jégcsarnokban. Az esti mérkőzést megelőzően várhatóan a magyar válogatott, illetve a küldöttség több tagja is meglátogatja a szurkolói zónát.



"Nagyon szurkolunk a magyar válogatottnak, minden mérkőzésen ott vagyunk. A dánok kézilabdában nagyon erősek, és eddig a magyarok is jó teljesítményt nyújtottak, remélem, továbbjutnak a csoportjukból" - nyilatkozta Altusz Kristóf.



A magyar válogatott a német-dán közös rendezésű világbajnokság D csoportjában pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, majd vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte. Szerdán 18 órától Egyiptommal, csütörtökön 20.30-tól pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a herningi középdöntőbe, amelynek minden bizonnyal tagja lesz az olimpiai címvédő Dánia csapata is.



Altusz Kristóf a magyar nagykövetség épülete mellett fogadta az MTVA helyszíni stábját, december óta itt áll Szendrey Júlia életnagyságú bronzszobra.



Kligl Sándor szobrászművész alkotása kapcsán a nagykövet emlékeztetett, hogy Szendrey Júlia munkásságának köszönhetően jutottak el a magyar olvasókhoz Hans Christian Andersen meséi.



"Kerestünk egy olyan kulturális kapcsot a két nemzet között, aminek emléket tudunk állítani. A szoborállítással azt szerettük volna elérni, hogy Szendrey Júlia emlékét ebben a formában is megőrizzük, és egyben bemutassuk, hogy a dán kultúrát Magyarországra egy nagyon lelkes és tehetséges műfordító, költő, író juttatta el" - mondta a diplomata.



Hozzátette, terveik között szerepel, hogy az Andersen Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum között létrejöjjön egy olyan együttműködés, amely kidomborítja Szendrey tevékenységét - hiszen első férje Petőfi Sándor volt -, az ELTE skandinavisztika tanszékének segítségével pedig Szendrey munkásságát szeretnék népszerűsíteni Dániában.