Férfi kézilabda-vb

Zsiga Gyula: nehezen éljük meg Balogh Zsolt kiesését

A német-dán közös rendezésű világbajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatott nehezen éli meg jobbátlövője, Balogh Zsolt bokasérülés miatti elvesztését - mondta az MTI-nek kedden Zsiga Gyula, a magyar szövetség (MKSZ) szakmai igazgatója.



"Egyelőre nem tudom pontosan, mit jelent Balogh Zsolt kiesése. Nagyon nehezen éljük meg, hiszen nemcsak a játékritmusával, a góljaival, hanem a gólpasszaival és a játékszituációk jó kialakításával is nagy szerepet vállalt a sikerekből" - mondta a szakember.



A MOL-Pick Szeged játékosának a bokája hétfőn, a Katar elleni mérkőzés első félidejében sérült meg, kedden hazautazott, a gyógykezelése Magyarországon folytatódik, és a hátralévő két csoportmeccsen biztosan nem lép pályára. A panaszok várható csökkenését követően, a csoportkör után újra csatlakozhat a válogatotthoz.



Zsiga Gyula kifejtette, hogy a csapatnak van még két balkezes átlövője Nagy László és Ancsin Gábor személyében. A szakmai stáb nem igazán gondolkodik cserében, hiszen bíznak benne, hogy az eddig 18 gólt szerzett Balogh Zsolt három nap múlva visszatér. Hozzátette, az említett két játékos lassabban teszi a dolgát, de a veszélyes távoli lövéseikkel két-két embert stabilan leköthetnek, a gyors kézilabdázók pedig kihasználhatják az ezáltal keletkező szabad területeket.



A védőspecialista Ilyés Ferenc kijelentette, visszavárják a sérült átlövőt, de a legfontosabb, hogy a lába rendben legyen.



"Nagyon megható pillanata volt a mai napnak, hogy a videózás előtt Balogh Zsolt beköszönt hozzánk, és közben a könnyeivel küszködött. Ez is mutatja, mennyire fontos neki a csapat és a világbajnokság" - tette hozzá a Tatabánya játékosa, aki a mérkőzéseken a csapatkapitányi teendőket is ellátja, amíg Schuch Timuzsin nincs a szűk keretben.



Ilyés elárulta, hogy kedden szabad délelőttöt kapott a csapat, mindenki addig aludt, ameddig akart, a reggeli sem volt kötelező, az első közös program az ebéd volt.



"Ilyen nem volt a felkészülés kezdete óta, beleértve a két ünnep közötti időszakot és az újév elejét is. Mindenkinek jólesett, voltak, akik már nagyon igényelték, és tényleg sokáig aludtak, illetve olyanok is, akik besétáltak a városba egy kávéra. Próbáltuk kézilabdamentesen tölteni az időt, az ebéd után viszont már elővettük a videót" - mesélte a 224-szeres válogatott balátlövő.



Hangsúlyozta, differenciált munkával készülnek, hiszen vannak, akik többet játszottak eddig, nekik több pihenőre van szükségük. Az erőnléti edző napi rendszerességgel méri a játékosok adatait, és aszerint osztja el a csapatot.



Ilyés a 45 perces videózás tanulságai alapján úgy fogalmazott, a szerdai ellenfél, Egyiptom válogatottja változatos kézilabdát játszik a jelenlegi veszprémi vezetőedző, David Davis irányításával.



"Ha ezt a fontos mérkőzést megnyerjük, nagyon jó helyzetbe kerülünk, és a svédekkel ki-ki meccset tudunk játszani" - vélekedett Zsiga Gyula.

A szakmai igazgató szerint a magyar válogatott már az olimpiai bajnok Dánia elleni második, megnyert felkészülési meccsen is nagyon jó arcát mutatta, nagyon sok potenciál volt a játékában, ami korábban nem igazán került felszínre.



Zsiga pozitívumként említette, hogy tavalyhoz és tavalyelőtthöz képest stabilabb a csapat, illetve Csoknyai István és Vladan Matics szövetségi kapitányok tökéletesen ismerik a játékosokat.



"Lépésről lépésre haladunk előre. Azok a hiányosságok, amelyek a döntetlennel zárult első csoportmeccsen felszínre kerültek, a második és a harmadik találkozón egyáltalán nem jelentettek problémát. Úgy gondolom, az első sorunk védekezésben olyan szinten teszi a dolgát, mint Európa élcsapatai. Támadásban olykor becsúszik némi kapkodás és meggondolatlanság, de inkább ezek legyenek, mint egyfajta semmitmondó bénultság" - magyarázta a szakember.



A magyar válogatott a koppenhágai D csoportban múlt pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, majd vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte. Szerdán 18 órától Egyiptommal, csütörtökön 20.30-tól pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a herningi középdöntőbe.



A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.