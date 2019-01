Siker

Kézilabda-vb - Csoknyai: szenzációsan játszott a csapat

Csoknyai István szövetségi kapitány szerint szenzációsan játszott a magyar férfi kézilabda-válogatott, ennek köszönheti 32-26-os győzelmét Katar ellen a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, hétfőn. 2019.01.14 18:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Illyés Tibor

"Nagyon kevés időnk volt felkészülni, de ezt jól használtuk ki, és végül egy nagyon fontos győzelmet arattunk. Végig uraltuk a mérkőzést, az elejétől kezdve vezettünk, támadásban és védekezésben is szenzációsan játszott a csapat" - nyilatkozta a koppenhágai mérkőzés után az MTI-nek az edző.



Hozzátette, a védelem végig stabil volt, a kapusok jól segítették a védekezőket, hatékonyan dolgoztak össze, és amikor némileg megakadt a csapat lendülete, mindig volt egy ember támadásban, aki vállalta a felelősséget, ebben Lékai Máté járt az élen, aki fontos gólokat lőtt.



Csoknyai úgy fogalmazott, minden mérkőzésen vannak holtpontok, de ma sikerült átlendülniük ezeken.



"A szurkolótáborunk végig biztatott bennünket, és azt gondolom, szép délutánt szereztünk nekik és magunknak. Lépésről lépésre megyünk előre, ma pedig nagyon fontos lépést tettünk meg. Bízom benne, hogy Egyiptom ellen ugyanilyen játékot produkálunk, az a meccs hasonlóan nehéz lesz" - vélekedett a kapitány.



A magyar válogatott a D csoportban pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap 34-24-re legyőzte Angolát, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.



A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek jövő tavasszal a selejtezőtornákon.



Lékai Máté hat lövésből öt gólt szerzett hétfőn, mégis úgy fogalmazott, nem teljesen elégedett a teljesítményével, mert az első félidőben volt egy amatőr hibája.



"Az a legfontosabb, hogy nyertünk, de még semmit nem értünk el, messze vagyunk még attól, hogy elérjük a céljainkat. Ez egy győztes meccs volt, semmi több. Bízom benne, hogy Egyiptom ellen még jobban fogunk játszani, alaposan fel kell készülnünk" - mondta a Telekom Veszprém irányítója.



Hozzátette, az egyiptomi csapatnak több jó játékosa van, mint a katarinak, ezért vélhetően jobban tudják alkalmazni a rotációt, frissebbek lesznek, ráadásul szünnap után találkoznak velük.



"Az egy élet-halál meccs lesz, hiszen ők is tudják majd, miről fog szólni" - fogalmazott.



Nagy László elmondta, az a legfontosabb, hogy a vasárnapi siker után ezúttal is magabiztos győzelmet arattak. Szintén fontosnak tartja, hogy a kisebb-nagyobb sérüléseket átvészeljék, és mindenki szinte százszázalékos formában várja a következő mérkőzést.



A magyar csapat gyorsan és jól reagált az adódó nehézségekre, például a kiállításokra, Balogh Zsolt bokasérülésére, és arra is, amikor az ellenfél védekezést váltott. Utóbbiról a Veszprém jobbátlövője úgy vélekedett, hogy bár nem sok idő volt felkészülésre a világbajnokság előtt, szerencsére jól felismerik ezeket a szituációkat. Ráadásul a szakmai stáb tagjai rengeteget videóznak, utána pedig a csapatnak is megmutatják a felvételeket.

"Eddig az akadályokat, Argentína kivételével, sikeresen vettük, mérkőzésről mérkőzésre jobb teljesítményt nyújtunk, jó periódusban vagyunk, ezen az úton szeretnénk haladni tovább" - mondta a 203-szoros válogatott játékos az MTI-nek.



A csapaton belül jó a hangulat, ami hozzájárul ahhoz, hogy minden mérkőzésen tudásuk legjavát nyújtsák a játékosok - tette hozzá.



"Többször is bemutattuk, hogy képesek vagyunk erre. Minden győzelemből erőt kell merítenünk és el kell raktároznunk a pozitívumokat. Ezek segítségével kell a fáradtságot feledtetni. Ha fejben képesek vagyunk legyőzni a fáradtságot, akkor fel tudjuk venni a versenyt a további ellenfeleinkkel is" - magyarázta Nagy László, aki hétfőn mindhárom lövését gólra váltotta.