Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - A Liu Shaolin 1000 méteren is döntős

Liu Shaolin Sándor az előző két egyéni számhoz hasonlóan vasárnap 1000 méteren is fináléba jutott a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Öccse, Liu Shaoang, valamint Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca a kisdöntőben szerepelhet. 2019.01.13 16:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nap kezdetén a negyeddöntő nem okozott gondot a Liu fivéreknek. Az 1500 méteren győztes, 500-on ezüstérmes Liu Shaolin Sándor a rajtot követően a harmadik helyre sorolt be ötfős futamában, előtte két francia rivális korcsolyázott, akiket egyesével előzött meg, majd biztosan őrizte éllovas pozícióját a célig. Az 500 méteren arany-, 1500-on ezüstérmes öccse, Liu Shaoang többnyire az izraeli Vladislav Bykanov mögött "utazott", majd két és fél körrel a vége előtt tört az élre, hogy futamgyőztesként lépjen tovább.



A legjobb tízet felvonultató elődöntőben a 23 éves Liu Shaolin ugyan élre állt már az ötfős futam elején, de két francia riválisa és a holland ellenfele is megelőzte. Az MTK versenyzője ezt nem hagyta annyiban, ritmust váltott, s mindenkit körbekorcsolyázva ismét visszavette a vezetést, amelyet már nem engedett ki a kezéből. A következő futamban a 20 esztendős Liu Shaoangot sem hagyták vezetni, a két orosz versenyző és Bykanov is folyton elé próbált kerülni, utóbbi egy ilyen manővernél kilökte a magyar gyorskorcsolyázót, aki mivel nem továbbjutó helyen állt ekkor, a továbbjuttatásban sem bízhatott.



A nőknél azonnal egy kellemes meglepetéssel kezdődött a negyeddöntők sora, ugyanis Bácskai Sára Luca egy kifejezetten erős ellenfeleket felvonultató futamban tudott győzni. A 19 éves versenyző a legrosszabb, ötös pozícióból rajtolt, de a gyengébb tempót kihasználva féltáv előtt az élre tört, első helyét pedig már nem is engedte át másnak, így például maga mögött tartotta az 1500 méteren bronzérmes orosz Szofija Proszvirnovát is. A taktika azért is kifizetődő volt, mert mögötte pozíciós harcot folytattak a riválisok, így a futamot esés, majd két kizárás és egy továbbjuttatás is tarkította. A 20 esztendős Jászapáti Petra ugyanezt a stratégiát választotta, nagyon korán átvette a vezetést, s olyan tempót korcsolyázott, hogy az ellenfelek csak a második továbbjutó helyért tudtak csatázni.



Az elődöntőben Bácskai a nehezebb ötösbe kapott besorolást, de nem ijedt meg, szép manőverrel a második helyre jött fel, csupán a világ-és Európa-bajnok brit Elise Christie volt előtte. Ezt a pozíciót a hajráig tartotta, viszont a végére úgy tűnt, elfáradt, előbb a hazai közönségkedvenc, a szám olimpiai bajnoka, Suzanne Schulting, majd a Proszvirnova viharzott el mellette, végül még francia ellenfele is megelőzte őt. A futam meglepetése az volt, hogy Schulting hibázott az utolsó előzésénél, emiatt kizárták. Jászapáti sokáig az utolsó, ötödik helyen "vonatozott", amikor megpróbált körbekorcsolyázva előre törni, körökön át külső íven ragadt, ráadásul előznie sem sikerült. Ezzel a manőverrel rengeteg energiát elégetett, s nem maradt ereje, hogy még egyszer próbálkozzon.