Siker!!!

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Kettős Liu-siker 1500 méteren

Az aranyérmes Liu Shaolin Sándor és az ezüstérmes Liu Shaoang révén kettős magyar siker született 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.

Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.



A testvérpár, ahogy az elődöntőben, úgy a fináléban is tökéletesen összedolgozott a siker érdekében, és végül a 23 éves Liu Shaolin pályafutása második Eb-diadalának örülhetett a 2017-es, torinói kontinensviadalon 1000 méteren aratott győzelmét követően. A közvetlenül mögötte célba érkező 20 esztendős öccse hatodszor állhat dobogóra Eb-n: ez volt a negyedik ezüstje két bronz mellett.



A nőknél Jászapáti Petra a kisdöntőt megnyerve nyolcadik lett.



A férfi finálé szinte ismétlése volt a magyar érdekeltségű elődöntőnek. A Liu fivérek folyamatosan az első három hely valamelyikén korcsolyáztak, ezúttal az izraeli Vladislav Bykanov próbált rendre közéjük ékelődni, vagy éppen az élre törni, de a két magyar mindig azonnal reagált, s valamelyikük visszavette a vezetést. Alig több mint öt kör volt hátra, amikor Liu Shaolin állt az első helyre, rögtön ezután öccse is megelőzte Bykanovot, s innentől erős tempót diktálva nem adtak lehetőséget az előzésre. Így csupán a bronzéremért folyt a küzdelem mögöttük, ezt végül az orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg.



A női kisdöntőben Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca próbálta irányítani a futamot, a táv második felében előbbi korcsolyázott az élen, utóbbi közvetlenül mögötte. A hajrában az orosz Jekatyerina Jefremenkova és a hazai szurkolók biztatását élvező holland Yara van Kerkhof próbálta megtörni a magyar hegemóniát, s előbbi annak ellenére az első helyig küzdötte magát, hogy a tavaly ebben a számban bronzérmes Bácskai bezárt elé, amikor előzni próbált. Végül Jászapáti másodikként, Bácskai negyedikként ért célba, de videózás után a futamgyőztes Jefremenkovát és Bácskait is kizárták, így a 20 éves szegedi versenyző lett a kisdöntő győztese, egyúttal az 1500 méter nyolcadik helyezettje. Bácskai összesítésben 14., míg a pénteki selejtezőben búcsúzott, mindössze 16 esztendős Somogyi Barbara 29. lett.



A női fináléban a hazai közönség kedvence, az 1000 méteren olimpiai bajnok Suzanne Schulting győzött a világ- és Európa-bajnok brit Elise Christie-t és a háromszoros kontinensbajnok orosz Szofija Proszvirnovát megelőzve. Érdekesség, hogy Liu Shaolin korábbi barátnője, Christie a futam előtti bemutatásnál a magyar klasszis védjegyévé vált mozdulatsort mutatta be, azaz végigsimította a szemöldökét, majd ezt követően a hüvelykujját lefelé tartva jelezte neheztelését.