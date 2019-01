25-25

Kézilabda-vb: a magyarok szerint örülni kell a döntetlennek

A magyar férfi kézilabda-válogatott három játékosa szerint örülni kell a döntetlennek, amelyet Argentína ellen elértek a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének első, pénteki játéknapján. 2019.01.11 20:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Illyés Tibor

A koppenhágai meccs lefújása után Bodó Richárd, Balogh Zsolt és Ilyés Ferenc is úgy fogalmazott, hogy a második félidőben jobb volt az ellenfél, ezért értékelni kell a megszerzett egy pontot is.



A tavalyi év legjobb magyar kézilabdázójának megválasztott Bodó hozzátette, nagyon jól játszottak a dél-amerikaiak hatos védőfalával szemben, de amikor ellenfelük agresszívabbá vált, nem találták a megoldást.



"Szenvedtünk minden gólért, ez pecsételte meg a két pontunk sorsát. Nagyon gyorsan jöttek, nem tudtuk, mikor, hova kell mennünk, össze-vissza szaladgáltunk, néha támadásban is. Ezt át kell beszélnünk, mert ha valaki látta ezt a meccset, biztosan meg fog próbálni ugyanígy játszani ellenünk" - nyilatkozta a MOL-Pick Szeged balátlövője, aki három kísérletből egy gólt dobott pénteken.



Bodó leszögezte, a mérkőzés képe alapján nyertek, nem veszítettek egy pontot, mert a második félidőben csak szenvedtek, de lát esélyt rá, hogy a folytatásban javítani tudnak a teljesítményükön.



Klubtársa, Balogh Zsolt a mezőny legeredményesebb játékosaként 14 lövésből 11 gólt dobott, de megfogalmazása szerint a saját produkciója teljesen lényegtelen, mert csapatszinten a szünet után föléjük kerekedtek az argentinok.



"Örülhetünk ennek az egy pontnak, mert el kell ismernünk, hogy ellenfelünk a második félidőben egyértelműen jobban játszott. Csak a meccs elején tudtunk dominálni, de harminc perc jó játék ezen a szinten kevés. Csalódottak vagyunk, mert szerettük volna győzelemmel kezdeni a világbajnokságot" - mondta a jobbátlövő.



Hozzátette, minden bizonnyal ilyen jellegű meccsek várnak rájuk a csoportkör folytatásában is. Balogh elismerte, támadásban és védekezésben is rengeteget hibáztak, nem volt folyamatos a játékuk, nem voltak kellően türelmesek.



"Erőlködtünk az egész mérkőzésen, és inkább csak találtuk a góljainkat, ahelyett, hogy kidolgozott ziccerek végén szereztük volna őket" - szögezte le.



Ilyés Ferenc csapatkapitány felidézte, hogy jól kezdték a meccset, de a szünet után az argentinok magabiztosabbá váltak.



"Tudtuk, hogy kemény meccs vár ránk, az utolsó tíz perc alapján örülnünk kell a döntetlennek. A végén sikerült egyenlítenünk, és a győzelemhez is volt labdánk, de nem szabad sokáig emésztenünk magunkat a döntetlen miatt, mennünk kell tovább" - fogalmazott a Tatabánya védőspecialistája.



A magyar válogatott szövetségi kapitányai közül Vladan Matics elmondta, nagyon nehéz, szoros meccsen vannak túl, de számítottak rá, hogy az argentinok nagyon gyors kézilabdát játszanak.



"Nem mondanám, hogy rosszul kézilabdáztunk, de kevés gólt dobtunk, és az elhibázott támadásainkat gyors ellenakciókkal rendre kihasználta ellenfelünk" - vélekedett az edző.



Kapitánytársa, Csoknyai István kifejtette, hogy a védekezés és a támadás közötti hármas cseréből adódóan nem tudtak könnyű gólokat lőni, mindig csak felállt fal ellen küszködtek.

"Volt, amikor könnyedén átjátszottuk őket, volt, amikor sok technikai hibával fejeztük be a támadásainkat. Azt gondolom, támadásban voltak szép játékaink, de összességében nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna" - ismerte el.



A magyar válogatott a koppenhágai D csoportban vasárnap Angolával, hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három lép tovább.



A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.